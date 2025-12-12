【内田キャスター】

「きょう（12月10日）はアルビレックス新潟の次期社長・野澤洋輔さんにお越しいただきました。新監督も決まってあらためてどんなお気持ちですか」

アルビ野澤次期社長がスタジオ生出演

【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「シーズン終わったばかりですが、来シーズンに向けてはまずは監督を決めるということが一番肝心でしたので、本当に決まってよかったと思っています」





視聴者からの質問に野澤さんは

【30代男性】

「J2優勝した時代から野澤選手を観てきました。そして次期社長へ。決まったときは涙が出ました。失敗してもアクションし発信し続けることが大切だと思います」

「誠実に発信し続けたい」

【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「ぼくの“あのミス”もみていた方かもしれないですね。（笑いながら）本当にいろいろなことがありましたし、あると思います。ぼくはポジティブが持ち前の良さだと思っているので、みんなに誠実に発信し続けたいと思います」



「自分が社長になったらアルビがプラスになる」

【斎藤キャスター】

「就任発表会見のときに『選手時代から社長になるイメージがあった』というお話がありましたが…」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「そうなんですよ。漠然ですが、アルビの社長になりたいよりも、社長になったらアルビにとってプラスになるんじゃないかなと思っていて、それの最終到達点は社長なんだろうなと」



野澤さんの歩み

野澤さんの歩みについてご紹介します。静岡県出身の46歳。現役時代には清水、新潟、湘南などで活躍し新潟では最初のJ1昇格に貢献しました。2019年に引退してからはクラブの営業担当としてキャリアを積まれ来年、社長に就任します。



【内田キャスター】

「今シーズンの戦いをどのように見ていましたか？」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「本当に今シーズンもたくさんのサポーターにビッグスワンに足を運んでいただいたのですが、こういう結果（J2降格）になってしまって本当に申し訳ないと思っています。皆さん勝ちたい気持ちは同じだったんですけど、ひとつかみ合わなかったところが正直あるんじゃないかと思います」



今シーズンの新潟についてまとめました。



今シーズンのアルビ

〈樹森大介監督（当時）〉

「新潟史上最高へという言葉をかけました」



初めてトップチームを指揮する樹森大介監督が就任しスタートを切った今シーズン。



なかなか勝利に縁がなく降格圏から抜け出せない苦しい前半戦となります。



ことし6月には…



〈入江徹監督〉

「絶対（J2に）落とせないという思いが……すみません、ものすごい強くて」



樹森監督が退任しコーチを務めていた入江徹さんが監督に就任。



夏には7人の新戦力を獲得します。



しかし、その後も風向きは変わらず10月末には4試合を残してJ2降格が決まりました。



結局最後まで勝ち点3を奪えないクラブワーストの19試合勝利なしでシーズン終了。



中野社長と入江監督が退任したほか長年チームに在籍したキャプテンの堀米選手や高木選手、千葉選手らが退団することに…。



変革のときを迎えるアルビレックス新潟。サポーターからはクラブの再起に熱い視線が送られています。



「1勝もできなかった要因は？」

【内田キャスター】

「今シーズンの戦いについても「ケンミンPOST」に声が届いています」



【40代男性】

「今季、入江監督体制で1勝も出来なかった要因はどこにあるのでしょうか？」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「やはり歯車があわなかった。勝ちたい思い・気持ちが必ずありました。入江監督もアルビを成長させたい気持ちをうかがえたと思いますが、勝てないなかでの疑心暗鬼だとかみんながどうやったら勝てるんだろうというところが一つにまとめきれなかった。そのへんがプレーや細かいところに落とし込めなかったところなんじゃないか」



【内田キャスター】

「そして、きのう（12月9日）船越優蔵新監督の就任会見が行われました」

船越新監督が就任

巻き返しを誓う新潟。その命運を託された船越優蔵新監督。監督への打診について問われると…



〈船越優蔵新監督〉

「まずは非常にびっくりしたというのが心情です。お世話になったクラブがいま苦しい状況だというのは知っていましたしそのなかでお声がけをいただいて本当に2～3週間は考えて答えを決断しました」



来シーズンからチームを指揮する船越新監督。兵庫県出身の48歳でJリーグのトップチームを率いるのは初めてです。



〈船越優蔵新監督〉

「相手より多く走る、相手よりユニフォームが汚れているのが新潟だとか、ぼくはそういうイメージでした。これはアルビレックスのストロングポイントなのかな。それに枝葉をつけていくのがこのクラブに一番合っているのかなと思います」



現役時代にはJ2にいた2002年から5シーズン新潟に在籍。2003年には長身フォワードとしてチーム初のJ1昇格に貢献しました。引退後はU‐20日本代表の監督などを歴任し世界のサッカーを見てきました。



来シーズンJ1昇格を目指す新潟。より走り、より戦う集団へ、チームの立て直しが求められます。



〈野澤洋輔 次期社長〉

「クラブの歴史・文化、そして地域との関わりに深い理解があり、アルビらしい戦いを体現できる指導者だと確信しています」



〈船越優蔵新監督〉

「（今季）ポゼッションサッカーはできていると思っています。ただ結果がついてこないということはそれ以外の何かが欠けているのはあると思うので、不器用ですが選手と本気でぶつかり合ってコミュニケーションをとりながら、もまれながらやっていきたい」



「ぼくと寺川さんで会いに行った」

【内田キャスター】

「船越新監督にオファーを出しに行ったときはどんな感じだったんですか？」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「ぼくと寺川さん（強化本部長）で都内の某ホテルで『お願いします』と。直接会いに行きました」



【内田キャスター】

「そのときの船越さんの様子はどうでしたか？」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「率直に“オファーをいただいてうれしいです”というところもありましたし、やっぱりアルビを見てくれているんですよね。監督をやるんだったら『こうじゃなきゃだめだと思う』『こういうところはどうなんだ』という話をその場でされた。そのときにはもう“やってくれるんじゃないか”と思っていました」



“往年の3ショット”

【内田キャスター】

「きのう（12月9日）就任会見がありましたが、その会見のあとこんなシーンがありました」



往年の3ショット…元ゴールキーパーの野澤次期社長、元フォワードの船越新監督、そしてボランチやサイドハーフで活躍した寺川強化部長。長くサポーターを続けている方にとってはたまらない映像だったのではないかと思います。



【内田キャスター】

「船越新監督にはどんなチーム作りを求めていきたいですか？」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「ことしの反省だったり課題、来年の改善をしていくなかで（ほかの監督の）候補はありました。やはり年代別の代表の監督をやっていますし我々にはない経験をもっているのでそういったところ。あとは若手の育成、あとは“アルビってこういうものだろ”っていうものを持っているので、昔のチャントですけど“ふなこし おおあばれ～”してほしいと思っています」



サポーターの皆さんも期待していると思います。



観客数維持への戦略は？

ここでホームゲームでの観客の推移を見ていきます。J1にいた2005年には平均で4万人を超えていました。その後、2010年代にも2万人を超えているという状況。ただ前回J2に降格した際にはちょっと落ち込みました。2020年から数年は新型コロナの影響も過分にありますが、再びJ1で戦ってきたおととしからはまた平均で2万人を超えるサポーターが駆けつけています。



【内田キャスター】

「J2でも観客数を維持していくためにどんな戦略を考えていますか」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「正直戦略はないのですが…みんなスタジアムに集まって勝ちを見たいんですよ。まずは魅力あるチームを作っていきたい。ただそこだけでなくてフロントスタッフ、社員一同みんな楽しいスタジアム、おいしいグルメだったりイベントを用意しているのでそういったところも楽しんでいい思い出づくり、いい時間を一緒に過ごせたらと思います」



「アルビの立ち位置はJ1」

【内田キャスター】

「11月の野澤さんの就任会見では次のような言葉がありました。「アルビレックスの立ち位置はJ2ではない。J1にいるべきだと思っている。そのために力を注ぎたい」ということでしたが、今後クラブの価値を高めていくため何が必要だと思いますか」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「やはりJ1にいるべきとサポーターが望んでいることだと思います。地方クラブでこれだけ盛り上がっているクラブは他にない。都心のチームには絶対に負けたくないと思いますし、ただそのためには会社も大きくならなきゃいけないけれども、やっぱりサポーターみんなの力で一緒になってまた進んでいきたい」



【内田キャスター】

【60代男性】

「再びJ1で戦い、定着するチームにのため真っ先に改革しなければならないチームの課題は何だと思いますか？」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「そうですね。もちろんJ1で定着もしたいしJ1で優勝もしたいと思っています。ただまずはJ1に復帰することが大事。そのためにはこれまで積み上げてきたものが合っていたのかどうか、良いことも含めてすべてを否定する…本当にこのままでいいのかと自問自答しながら常にやっていきたい」



“挨拶に来てくれたらいいな”

そして、生放送中に届いた声もご紹介します。



【40代女性】

「来シーズンが今から楽しみです！新社長に期待してます！船越監督もやってくれそうな気がします！できたら試合後に選手だけでなく、お忙しいでしょうが、スタッフさんたちも一緒にあいさつ来てくれたらいいなって感じます！頑張れ、アルビレックス新潟」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「ゴール裏の方ですかね。みんなで行きたい気持ちはめちゃくちゃあります。スタッフもみんな。それぞれ担当があるのでいろいろなところで皆さまをお出迎えしてお見送りしていますので。ぼくは行けたら行きます」



【内田キャスター】

「では改めまして来シーズンへの意気込みをお願いします」



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 次期社長】

「来シーズンは年を明けたらすぐ始まります。しっかりした準備をしていきますので来シーズンぜひ期待していただいて、ビッグスワンにまたたくさんの人に足を運んでいただけたらうれしいです」



アルビレックス新潟の次期社長、野澤洋輔さんにお越しいただきました。





