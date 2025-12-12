異世界の王はなぜ苦しむのか　本条謙太郎×樽見京一郎、注目の著者対談が実現

本条謙太郎『汝、暗君を愛せよ』（ドリコム）と、樽見京一郎『オルクセン王国史 ～野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか～』（一二三書房）の著者対談トークイベント・合同サイン会が2026年1月11日（日）に開催される。

【写真】『汝、暗君を愛せよ』『オルクセン王国史』

『汝、暗君を愛せよ』の主人公は、お飾り社長としての人生に嫌気がさして自ら命を絶った「ぼく」。異世界の若き王の中へと転生したなか「ぼく」の王国は巨額の赤字財政と列強の干渉に悩まされ、国内には革命の気配すら漂い始めていた。

政治的影響力を無視できない妃候補の令嬢たちと、自分よりも明らかに有能な重臣たちに取り巻かれ、無力な異世界人たる彼にできることはあまりに少ない。だが、何とか“上手くやらなければ”生き残れない。

「ぼくの名は、暗愚な君主の1人として残るだろう。永遠に」それでもなお、彼は玉座に在り続ける。かつて“投げ捨てた”役割を今度こそ全うするためにーー。

『汝、暗君を愛せよ』第2巻ならびに『オルクセン王国史』第6巻の発売を記念して、著者によるスペシャル対談トークイベント＆合同サイン会の開催が決定。本条謙太郎と樽見京一郎が両作品の魅力や創作の裏側を深く掘り下げて語り合う。またトークイベント終了後にはイベント参加者限定で本条・樽見による合同サイン会も実施される。

