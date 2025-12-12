富山・上市に“動くコンテナホテル”誕生へ！ 有事の際はレスキューホテルとして活躍
災害時に出動するコンテナホテル“HOTEL R9 The Yard 上市”が、12月20日（土）から、富山・上市町にオープンする。
【写真】部屋タイプは2種類！ コンテナホテルの詳細
■客室は全38室を用意
今回オープンするHOTEL R9 The Yard 上市は、新相ノ木駅より徒歩約7分、北陸自動車道の立山ICより車で約5分のところに位置する、斬新な外観と上質な空間を持ち合わせたコンテナホテル。
客室は、ダブルルーム33室とツインルーム5室の全38室を用意。いずれも隣室と壁を接しない独立客室を採用しており、静粛性とプライバシー性に優れた造りとなっている。
また、良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機などが備わった空間で、シンプルながら高い快適性を実現させた。
なお、本ホテルは有事の際に「レスキューホテル」として避難所等の役割を担当。上市町とは2022年1月18日（火）に災害協定を締結しており、引き続き双方で連携を図り、地域の防災力向上に寄与するホテルを目指すという。
