「選手を売却しすぎたかも」今夏主軸３人を放出→開幕15試合で未だ白星なし。勝点２でプレミア最下位のウルブス、会長が移籍市場での失敗を認める「非常に厳しい」
失敗と認めざるを得ないようだ。
昨季16位で辛くも残留を果たしたウォルバーハンプトンだが、今季のプレミアリーグでは開幕からの15戦で未だ白星なし。２分け13敗の勝点２で最下位。19位のバーンリーとは勝点８差だ。
昨季の34節・レスター戦（３−０）を最後に勝利から遠ざかっており、現在はクラブワースト記録の８連敗中だ。
シーズン序盤にもかかわらず、早くも残留に暗雲が漂う壊滅的な状況。英公共放送『BBC』によれば、クラブ幹部は今夏の移籍マーケットでの動きこそが低迷の原因と考えているという。
ウルブスは、今夏に主力の３人を放出。マテウス・クーニャをマンチェスター・ユナイテッドへ、ラヤン・アイ＝ヌーリをマンチェスター・シティへ売却。さらに主将ネルソン・セメドをフェネルバフチェへフリーで手放した。その代わりに、プレミア未経験の６選手を新たに獲得している。
テクニカル・ディレクターのマット・ジャクソン氏は、「獲得した選手たちは正当な理由で連れてきたが、この段階で勝点２という結果であれば、どんな先発11人を送り出しても十分ではなかった。だから、間違いだったと言わざるを得ない」とし、こう伝えた。
「我々は彼らの成長を大いに信じている。向上する能力と意欲は素晴らしい。だが、目に見える即時の成果が欲しいのだ。我々が選手を獲得する市場への入り方という意味で、状況は非常に厳しい。資源が無尽蔵にあるわけではないので、他クラブが必ずしも目を向けていない市場で選手を見つけようとしている」
会長のジェフ・シー氏も今夏の動きを悔やんでいるようで「移籍市場で選手を売却しすぎたのかもしれない」と語り、こう続けた。
「スカッドを見て、昨季と比較すれば、主力の40〜50％を入れ替えたと言えるだろう。チームを再建するのは一つの課題だが、プレミアリーグは非常にタフである。テンポをコントロールできず、チームの立て直しに時間がかかってしまうと、試合で痛手を受けることになるでしょう」
次節にウルブスは、首位を走るアーセナルと敵地で相まみえる。強敵を相手に、好転できるような戦いを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
昨季16位で辛くも残留を果たしたウォルバーハンプトンだが、今季のプレミアリーグでは開幕からの15戦で未だ白星なし。２分け13敗の勝点２で最下位。19位のバーンリーとは勝点８差だ。
昨季の34節・レスター戦（３−０）を最後に勝利から遠ざかっており、現在はクラブワースト記録の８連敗中だ。
シーズン序盤にもかかわらず、早くも残留に暗雲が漂う壊滅的な状況。英公共放送『BBC』によれば、クラブ幹部は今夏の移籍マーケットでの動きこそが低迷の原因と考えているという。
テクニカル・ディレクターのマット・ジャクソン氏は、「獲得した選手たちは正当な理由で連れてきたが、この段階で勝点２という結果であれば、どんな先発11人を送り出しても十分ではなかった。だから、間違いだったと言わざるを得ない」とし、こう伝えた。
「我々は彼らの成長を大いに信じている。向上する能力と意欲は素晴らしい。だが、目に見える即時の成果が欲しいのだ。我々が選手を獲得する市場への入り方という意味で、状況は非常に厳しい。資源が無尽蔵にあるわけではないので、他クラブが必ずしも目を向けていない市場で選手を見つけようとしている」
会長のジェフ・シー氏も今夏の動きを悔やんでいるようで「移籍市場で選手を売却しすぎたのかもしれない」と語り、こう続けた。
「スカッドを見て、昨季と比較すれば、主力の40〜50％を入れ替えたと言えるだろう。チームを再建するのは一つの課題だが、プレミアリーグは非常にタフである。テンポをコントロールできず、チームの立て直しに時間がかかってしまうと、試合で痛手を受けることになるでしょう」
次節にウルブスは、首位を走るアーセナルと敵地で相まみえる。強敵を相手に、好転できるような戦いを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介