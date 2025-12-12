É÷´Ö½Ó²ð¡¢¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¡Ù¶¦±éÇÐÍ¥¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¡¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¤ï¡¼¡ª¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤À¡×¡Ö¤³¤ì¥·¡¼¥º¥ó2¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë!!!!???¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡Ë¤¬¼ç±é¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê26¡Ë¤¬¶¦±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï7·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤¬11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉ÷´Ö¤¯¤ó¤Æ¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¡×¡È¤ª¤½¤í¤¤¡É¥Ý¡¼¥º¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿É÷´Ö½Ó²ð¡õ¹â»³Íþ»Ò
¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿ý¤ò±é¤¸¤¿É÷´Ö¤È¡¢¿ý¤ÎÉô²¼¤Î°«¤ò±é¤¸¤¿¹â»³Íþ»Ò¡Ê30¡Ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²æ¤é¤¬¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎºÂÄ¹¡ª#É÷´Ö½Ó²ð ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤ò¡¢#¹â»³Íþ»Ò ¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿ ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ËË¤¬Èè¤ì¤ë¤Û¤É ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ ÉñÂæ¸å¤Î¤ª¼Ì¿¿¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡ª¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤À¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¥É¥é¥Þ¸å¤Î¤³¤¦¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤¢¤ë!?´ò¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë!!!!???¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë!!!!!²Ä°¦¤¤¤Ã¡×¡ÖÆó¿Í¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È!?¡×¡ÖÍþ»Ò¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð·Ä»Ê¤â¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¡£¤³¤ì¥·¡¼¥º¥ó2¤¢¤ë¤Ê¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡Á²Ä°¦¤¤¤è¡¼¡×¡Ö¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¥Ð¥ó¥¶¡Á¡Á¥¤¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉ÷´Ö¤¯¤ó¤Æ¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
