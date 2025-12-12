TBS NEWS DIG Powered by JNN

大阪・守口市の長屋住宅で火災が発生。現在も延焼中です。極度の乾燥が続くなか、きょうも相次いだ火災。こうしたなか注目されるのが、「無人走行放水車」と「消火ドローン」です。