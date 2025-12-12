¡ÚÂîµå¡ÛºÇ¶¯¹â¹»À¸¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¥Ú¥¢¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ú¥¢¤È¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¡·è¾¡T¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¬ÂÔ¤Ä¡ÒWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Ó
¡þWTT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Á14Æü)
Âîµå¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤¬³«Ëë¤·¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ÎºÇ¶¯¹â¹»À¸¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¥Ú¥¢¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8ÁÈ¤Î¥Ú¥¢¤¬¡¢4¥Ú¥¢¤º¤Ä¤Î2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ½Áª¤ò¹Ô¤¦º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡£ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¶¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×2¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1Àï¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ï3-0¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡¢¤·¤«¤·Âè2Àï¤Î´Ú¹ñÀï¤ÏÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤â1¥²¡¼¥à¤â¼è¤ì¤º¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾å°Ì2¥Ú¥¢¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¤¬3¾¡¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¾¾Åç¡¦Ä¥ËÜ¥Ú¥¢¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥«¥ë¥Ç¥é¥ÎÁª¼ê¤ÈB.¥¿¥«¥Ï¥·Áª¼ê¥Ú¥¢¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¿Ê½Ð¤Î1Àï¤òÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥²¡¼¥à¤Ï½ª»Ï¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¾¾Åç¡õÄ¥ËÜ¥Ú¥¢¤¬Àè¼è¤¹¤ë¤È¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬Áê¼ê¤Î¶¯ÂÇ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥«¥ë¥Ç¥é¥Î¡õB.¥¿¥«¥Ï¥·¥Ú¥¢¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Âè3¥²¡¼¥à¾¾ÅçÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ç¾ë¤¬Êø¤»¤º¤³¤Î¥²¡¼¥à¤âÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³³¤Ã¤×¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4¥²¡¼¥à¤Ï¥«¥ë¥Ç¥é¥ÎÁª¼ê¤Î¶¯ÂÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤Ë¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¾¾Åç¡õÄ¥ËÜ¥Ú¥¢¤¬¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ëÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¾¾Åç¡õÄ¥ËÜ¥Ú¥¢¤Ï6-6¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£1ÅÀ¼è¤é¤ì¤ë¤È1ÅÀÃ¥¤¤ÊÖ¤¹Î¾¼Ô°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤â¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¾Åç¡õÄ¥ËÜ¥Ú¥¢¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×1¤ÏÃæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤ÈÂ¹±ÏèµÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬Á´¾¡¡¢Æ±¤¸¤¯Ãæ¹ñ¤ÎÎÓ»íÅïÁª¼ê¤È蒯ÒØÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦¾¾Åçµ±¶õ¡õÄ¥ËÜÈþÏÂ¥Ú¥¢¤Î»î¹ç·ë²Ì
¡ûÂè1Àï¡¡¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¡õ¥·¥ã¥ª¡¦¥Þ¥ê¥¢(¥¹¥Ú¥¤¥ó)¡¡3-0(11-9/11-9/15-13)
¡üÂè2Àï¡¡¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¡õ¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó(´Ú¹ñ)¡¡0-3(12-14/10-12/5-11)
¡ûÂè3Àï¡¡¥«¥ë¥Ç¥é¥Î¡õB.¥¿¥«¥Ï¥·(¥Ö¥é¥¸¥ë)¡¡3-2(11-6/10-12/5-11/14-12/12-10)