俳優の望月祐治さんが11月上旬に亡くなったことが分かりました。



【写真を見る】【 訃報 】望月祐治さん「11月上旬に永眠いたしました」





殺陣振付／出演／アンサンブル提供などを行う集団「PUMPｘEARTH（パンプアース）」が公式ブログで「ご報告：望月祐治さん逝去について」と題して報告。「この度、大切な仲間であり友人でもあった望月祐治さん［愛称モッチー］が11月上旬に永眠いたしました」と伝えています。









「共に戦い、多くを支えてくれた存在を失ったことが、未だ信じられません。」「生前、皆さまから賜りましたご厚情に、心より感謝申し上げます。」と悼み、「葬儀はご遺族の意向により、親族のみで執り行われました。」「本投稿は、ご遺族の了承を得たうえでお知らせしております。」と知らせています。









望月さんは自身のXでプロフィールに “殺陣・アクション・役者” と表記。「イケメン戦国 THE STAGE」「ミュージカル『刀剣乱舞』〜花影ゆれる砥水〜」「『リコリス・リコイル』Life won’t wait」などの舞台に出演し、活躍していました。

