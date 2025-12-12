鹿児島市の吉野公園では、12日からイルミネーションイベントが始まっています。

鹿児島市の吉野公園です。

まもなくイルミネーションが点灯ということで、ゲストの柏木由紀さんがボタンを押せばイルミネーションが点灯するとのことです。現場にはたくさんの観客が今か今かと待ちわびています。

「LUMI Satsuma 2025」。吉野公園30ヘクタールのうち、およそ半分がイルミネーションで彩られます。

ゲストの柏木由紀さんがボタンを押してカウントダウンです。

おもわず感情が溢れてしまう素晴らしい景色です。

目の前に広がっているのはソテツ広場で、足元には雲のじゅうたんを描いたLED、上には宇宙の星を表現したLED。まるで宇宙の中を歩いているような景色となっています。

奥に見えるのが風の広場。風を表現しているエリアで、そよそよと流れている風をイルミネーションで明るく彩っています。

体験型がコンセプトとなっていて、ぜひ現場で楽しんでほしいです。

こちらは光のアーチ、ワープするような感覚になれます。歩いて、ぜひみなさんも味わってください。

来年2月15日まで開かれています。時間は午後6時から午後10時まで。チケットなどは詳しい情報はイベントのホームページをご覧ください。

