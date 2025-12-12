今年の漢字は「熊」 街の人は「勉」「進」「高」「笑」 受験勉強に就職活動の1年に 鹿児島
1年の世相を一文字で表す今年の漢字。今年は「熊」が選ばれました。皆さんが選ぶ今年の漢字は？街で聞いてきました。
およそ19万票の応募から選ばれた「熊」。今年は日本各地で「熊」が出没。漢字で熊に猫と書くパンダが中国に返還されたことも話題となりました。2位は「熊」と180票の僅差で「米」、3位は物価高騰や高市総理などの「高」でした。
（記者）「今年の漢字が「熊」に決まりましたが、街のみなさんが思う漢字一文字はなんでしょうか」
（高校3年）「鹿児島県だからなじみはないがニュースでよく見たから納得」
高校生の2人が選んだ今年の漢字は・・・。
（高校3年・「勉」）「受験なので勉強しかしていない」
（高校3年・「努」）「模試や受験勉強に好きなことを我慢して努力したから。中学校の先生になりたいので勉強を頑張っている」
（20代会社員・「熊」）「ニュースで一番見た。熊と人間のどちらの気持ちにもなる」
（80代・「高」）「今までお米の値段を知らなかった。やっぱり高い」
（40代会社員・「笑」）「仕事でもプライベートでも笑って人と話をしているのが楽しい」
（学生）「きょうは就職面接」 Q.うまくいった？ 「自分的にはまぁまぁ」
就職活動中の学生が選んだ漢字は「進」む。
（学生・「進」）「農家に40日間研修へ行き、初めて実際の仕事現場を見て成長できたと感じた」
・・ ・