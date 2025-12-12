正月の福袋を楽しみにしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。鹿児島市の4つの商業施設が合同で販売する福袋がお披露目されました。

（記者）「北海道の海の幸に、黒毛和牛のすき焼きセットなど、新年に食べたい贅沢なグルメが勢ぞろいしています」

アミュプラザ鹿児島、センテラス天文館、マルヤガーデンズ、山形屋の「4館合同グルメ満載福袋」。

14回目の今回は4万円相当のグルメセットを1万2000円で販売します。4館あわせて100個を抽選で販売し、今年正月の販売では2500人が応募した人気企画です。

アミュプラザ鹿児島からは、黒豚のしゃぶしゃぶに食後に楽しめるスイーツやお茶。

センテラス天文館は、黒毛和牛の焼肉に、寒い日にぴったりなスープやラーメン。

そして、マルヤガーデンズは、A5ランクの黒毛和牛を使ったすき焼きセット。

山形屋からは、北海道物産展で人気のタラバガニやホタテなど海の幸が詰まっています。

（福袋合同企画統括 小山田江里さん）「（日ごろの）感謝を第一に考え、商品を選んでいる。豪華な品がそろった、早く皆さんに届けたい」

福袋は来年1月2日に各施設で抽選券が配布されます。

・