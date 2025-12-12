『仮面ライダーヴラム』TTFC配信に先駆けて立像展示 公式X「配信開始まであと（ラーゲ）9日」
東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信されるTTFCオリジナル『仮面ライダーヴラム ルートストマック』が21日に配信開始となる。これを記念して仮面ライダーストア東京店で仮面ライダーヴラムの立像が展示される。
【写真】仮面ライダーストアに展示されている仮面ライダーヴラムの立像
『仮面ライダーガヴ』の“if”を描く、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』。『仮面ライダーガヴ』で庄司浩平が演じていたラーゲ9／仮面ライダーヴラムが主役のスピンオフ。テレビシリーズとは異なるルートをたどったTTFCオリジナルのスピンオフに、仮面ライダーヴラムの新たなフォームのゼリーカスタムノアールも登場する。
そんな『仮面ライダーヴラム』を記念して、“9”日前となる12日から立像が展示されることとなった。仮面ライダーストアの公式Xでは「TTFC『仮面ライダーヴラム ルートストマック』の配信に先駆けて、東京店店頭に仮面ライダーヴラムが登場 期間限定 お見逃しなく」と呼びかけ、『仮面ライダーガヴ』の公式Xでも「配信開始まであと（ラーゲ）9日 今なら仮面ライダーストア東京店で会えるガヴ」とポストしていた。
【あらすじ】
弟・コメルの仇を探すという真の目的を隠しつつストマック社でアルバイトをするラーゲ9。その手掛かりが掴めない中、ヴラスタムギアを渡され仮面ライダーへと変身を遂げる。さらにニエルブはあるヒントをもとに、「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」の開発にとりかかり…。ほんの少しの違いで分岐していく物語…。ニエルブが再検証する“if”のルートで、仮面ライダーヴラムがたどる結末は？
