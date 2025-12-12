水谷豊＆伊藤蘭、13年ぶり夫婦共演！『ザワつく！大晦日』で“いつもと違う雰囲気”に

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、豪華ゲストとともに2025年をしめくくる『ザワつく！大晦日』。

今年は『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の“昭和歌謡ライブで！年越しSP”の豪華2本立てだ。

『ザワつく！大晦日』ブロックでは、大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒のトリプル主演で夏クールに好評を博した『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』との全面コラボによる本格ミステリードラマ『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』が放送されることが発表されたが――もちろんトーク＆クイズ＆ゲーム企画も盛りだくさんで放送される。

今年は、国民的ドラマ『相棒season24』主演の水谷豊が、『相棒season24 元日スペシャル』放送直前、妻・伊藤蘭とともに登場。ザワつくトリオとの心理戦に挑む。

◆水谷家の年越し風景とは？

2022年以来、『相棒』で共演する寺脇康文と『ザワつく！大晦日』に毎年参戦してきた水谷。今年は妻・伊藤と連れ立ってスタジオに現れる。

伊藤が『ザワつく！』に出演するのは初で、2人が揃ってバラエティに出演するのは2013年7月、映画『少年H』のPRを兼ねて『出張！徹子の部屋』に出演して以来、約13年ぶりのこと。

この貴重な2ショットに、ザワつくトリオも大歓喜。一茂は「我々の世代としては、キャンディーズはトップ中のトップアイドルです！」と興奮を隠しきれず、ちさ子も真っ白なワンピース姿で現れた伊藤をひと目見て「美しい〜!!」と大喜びする。

なかなかこんなチャンスはないとばかりに、登場早々ザワつくメンバーは2人を質問攻めに。互いにどう呼び合っているのかと聞くと、水谷は「蘭さん」、伊藤は「豊さん」と呼ぶことが多いと明かし、ちさ子は「…け、け、け、敬語なんですか？」と2人の優雅なやりとりにビックリ。

水谷によると、普段は特段、敬語というわけではないものの、「お互いに乱暴な言葉は使ったことがないですね」と話し、ちさ子は“世の中にそんな夫婦がいるの!?”といわんばかりの驚きの表情を浮かべる。

また、水谷家はどんな年越しを迎えるのか質問すると、水谷が「年が明けた瞬間、だいたい僕が“ワ〜ッ！”と叫ぶんです。その勢いで娘が抱きついてくれて一緒に“ワ〜ッ！ハッピーニューイヤー！”と盛り上がってくれる。それが楽しみで…」と明かし、大晦日は元日を迎える支度に忙しいという伊藤も「私もいちおう、輪に加わります（笑）」と、その瞬間だけは手を休めると告白。家族で仲良く年越しを祝ってきたことを明かす。

◆伊藤蘭お気に入りのホテルグルメを…

そんな夫妻が今年の大晦日、ザワつくトリオとともに挑むのは、「究極のどっちなの？選手権」。

これはゲストがこよなく愛する大好物3品を紹介し、その中から“今、食べたい”と思っているものを決定。ザワつくトリオが質問しながらそれを探り当てていく心理ゲームだ。

ゲストと同じ1品を選んだ人はそのグルメを味わうことができるが、ゲストのほうは全員に当てられてしまったら食べることはできない、という残酷なルールも。

今回は、伊藤がお気に入りのホテルグルメ3品を紹介するとともに、代表して試食し食リポを担当。その様子を見た水谷が“今、いちばん食べたいと思うひと皿”を決めることに。

ところが、これまで不正解のちさ子がグルメにありつけず悔しがるのを何度も目の当たりにしてきた水谷は、「僕はあるときから、ちさ子さんが食べられるまで（『ザワつく！大晦日』に）出演し続けようと思ってきまして…。今年こそは、ちさ子さんに食べさせたい！」と決意表明。昨年に引き続き、自分が食べたいもの、というより、ちさ子の好みに合わせる作戦を取ると言いだして…。

伊藤が紹介したホテルグルメはいずれも牛肉がメインで、肉が大好きなちさ子は興奮しきりだが、はたしてどんな絶品グルメが出現するのか？

そして水谷、一茂、良純は、ちさ子の気持ちを汲み取って至高のホテルグルメを味わうことができるのか？

◆一茂＆良純が水谷豊にツッコミ！

今回の収録では、妻との久々の共演に水谷が終始照れ気味で、一茂は「なんだか水谷さんの雰囲気がいつもと違う…。先日、『新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！』のロケで1日一緒でしたけど、そのときとずいぶん違いますよね？」と容赦なくツッコミ。

良純からも「寺脇さんといるときとも違う気がする！」とズバリ指摘され、水谷がますます照れ笑いを浮かべる場面も。

ゲームやトークで大盛り上がりしながら、水谷豊・伊藤蘭夫妻の貴重な素顔が浮き彫りになる『ザワつく！大晦日』。この2人のほかにも豪華ゲストがめじろ押し。続報に注目だ。