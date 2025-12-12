大相撲の元横綱・白鵬翔（40）が12月8日、公式Instagramを更新し、元内閣総理大臣の小泉純一郎氏（83）らと並んだ集合ショットを公開した。投稿では「日本国総理大臣小泉純一郎先生、そしてそれぞれ道のチャンピオンたちと」と記し、内山高志（46）や川合俊一（62）ら一流アスリートとの交流の場で学びを得たと伝えている。

公開された写真では、白いカーテンを背景に4人が肩を寄せ合い、柔らかい笑顔を見せている。白鵬は紺のストライプスーツにネクタイ姿で立ち、内山は黒のジャケットで拳を軽く握ったポーズ。小泉氏は落ち着いたグレーのジャケットをまとい、手には毛筆で書かれた色紙を掲げている。川合はネイビーのスーツで穏やかな笑顔を浮かべ、場の空気をやさしく包むように立っている。

【画像】白鵬、小泉氏らと並んだ4ショット（画像は白鵬翔公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「小泉さん、すっかりおじいちゃんになりましたなぁ…」「小泉純一郎氏が小さいのか、周りが大きすぎるのか？」「何で、川合俊一がいるの！？」「素晴らしい光景です。白鵬さん頑張ってますね」といった声が寄せられている。