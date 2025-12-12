今の臨時国会で、衆議院の議員定数削減法案の成立が困難との見方が広がる中、東海地方の国会議員のホンネとは？

まずは、自民党。



（丹羽秀樹衆院議員）

Q.定数削減の法案は今国会では成立しないですか？

「多分無理ですね。今国会の日程でいくと非常に厳しいと思います」

Q.理由は？

「議論が深まっていない部分と、第一党だけで決めていい法律ではない。いろんな政党の意見を聞くという場が、設けられていないので」

こう話すのは自民党・愛知県連会長の丹羽秀樹議員。議論が熟しておらず、今国会での成立までは不可能だと言い切ります。連立パートナーの維新・吉村代表はあくまで「成立」を強く求めていますが…



（丹羽秀樹衆院議員）

「ゴール地点が変わって『法案を出した』ということで、まず維新と合意されたんじゃないかなと私は思います。とりあえず試合が行われるようになったから、まずはいいだろうと」

臨時国会の会期末を前に急激なトーンダウン。自民党内でも意見が割れ、急いで成立だけを目指す動きは見送りに。

合意書には「成立を目指す」との表現

一方、東海地方で維新では唯一の国会議員の杉本和巳議員。2か月前に交わされた自民・維新連立政権の合意書を見せながらこう話します。

（杉本和巳衆院議員）

「連立合意書を持ってきました。『法案を提出し、成立を目指す』と書いてあるんですよ。私はこの文の通り読むべきだと思っていて、高市さんと吉村代表との約束は、とにかく法案を出すんだと。出したんです。成立を目指しているんです」



合意書には確かに「成立を目指す」との表現が。言葉遊びのようにも聞こえますが「本気度」はどうなのでしょうか。

（杉本和巳衆院議員）

Q.定数削減したくないのは誰ですか？

「自己犠牲的な意識が全くなくて『私の選挙区は大事にしたい』、場合によっては世襲したいという政治がいまだにある」