　本日の日経平均株価は、米株高を受け銀行株など幅広い銘柄で買いが優勢となり、前日比687円高の5万0836円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＪＰモルガン証券が目標株価を2230円→2700円に引き上げたしずおかフィナンシャルグループ <5831> [東証Ｐ]など。そのほか、ニチアス <5393> [東証Ｐ]、住友商事 <8053> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1770> 藤田エンジ　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業

<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4665> ダスキン　　　東Ｐ　サービス業
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼

<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器

<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7296> ＦＣＣ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業

<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9996> サトー商会　　東Ｓ　卸売業


株探ニュース