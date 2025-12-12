

本日の日経平均株価は、米株高を受け銀行株など幅広い銘柄で買いが優勢となり、前日比687円高の5万0836円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＪＰモルガン証券が目標株価を2230円→2700円に引き上げたしずおかフィナンシャルグループ <5831> [東証Ｐ]など。そのほか、ニチアス <5393> [東証Ｐ]、住友商事 <8053> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<1770> 藤田エンジ 東Ｓ 建設業

<1801> 大成建 東Ｐ 建設業

<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業

<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業

<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業

<1979> 大気社 東Ｐ 建設業

<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業



<2768> 双日 東Ｐ 卸売業

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学

<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学

<4665> ダスキン 東Ｐ サービス業

<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品

<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品

<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品

<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼



<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼

<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属

<6309> 巴工業 東Ｐ 機械

<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器

<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器

<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業

<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器

<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器



<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器

<7296> ＦＣＣ 東Ｐ 輸送用機器

<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業

<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業

<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業

<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業

<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業

<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業

<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業



<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業

<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業

<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業

<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業

<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業

<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業

<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業

<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9996> サトー商会 東Ｓ 卸売業





株探ニュース

