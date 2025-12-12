この記事をまとめると ■最近では物流業界にもコンプライアンスが叫ばれるようになった ■合法カスタムのトラックでも入場できない市場が存在する ■派手な車両はすべてNGにする判断は短略的すぎると叫ばれている

純正パーツでもダメってマジか……

景気がよかった昭和の時代では、物量に対してトラックの数が相対的に少なかった。そのため荒くれたドライバーや白ナンバー車でも堂々と荷物を運んでいたのだが、規制緩和によって運送会社が大幅に増えた。そして次第に景気が低迷するようになり、今度はトラックが余るようになった。そして荷主天下の時代が訪れ、ガラの悪いドライバーや白ナンバーのトラックは軒並み排除されるようになった。

さらには物流の世界でも企業コンプライアンスが叫ばれるようになり、なにかにつけて細かく制限されるようになった。そこに2024年問題が加わったことで、人手不足はより深刻なものとなっている。昭和の時代からの流れを簡単に列記すると、物流の世界はこのような流れを見せている。

日本の文化であるデコトラがいなくなったと感じている人はたくさん存在するだろうが、それも時代の流れがそうさせているのだ。そしてデコトラ愛好家たちは、荷主や顧客を刺激しないようなシンプルで美しい架装へとシフトしているのである。

この記事を執筆している筆者は、かつて大型トラックのハンドルを握っていた。デコトラと呼べるほどたいそうなものではないが、合法の範囲内で、自分好みのスタイルでトラックを飾っていたのだ。しかし、いくら合法的な改造であっても荷主や顧客からすれば関係ない。「代わりのトラックはいっぱいいる」という強みと周辺住民の目を気にするあまり、なにかにつけてクレームをつけてくるようになったのだ。この記事では、筆者や周辺のドライバーが実際に受けた、理不尽な出入り禁止処分について綴りたいと思う。

経験上、もっともひどいと感じたのは、知人A氏の話。A氏はデコトラに興味をもっておらず、会社のトラックを託されたままの姿でハンドルを握っていた。もちろん、フルノーマル車である。しかし、とある大手企業に乗り付けたときに出入り禁止を通達されたという。その理由は、白色の車体に取り付けられたメッキパーツ。そのトラックはコーナーパネルとフロントグリルがメッキになっていたのだが、いずれもメーカー純正のスタイルだった。それなのに改造車とみなされてしまったのである。

予定していた荷物を積むことができなくなったA氏は、慌てて所属する運送会社に連絡を入れたという。すると、電話対応した社長は大激怒。先方にクレームを入れてその荷物を積み込むことはできたものの、結果として取り引きはその一度きりで切られてしまったという。

車検に通る合法スタイルでも入構拒否！

派手な4トン車で青果を運んでいたB氏の場合、デコトラで堂々と走りたいという思いから構造変更を行い、そのままの状態で車検をパスすることができる仕様に。そのぶん最大積載量は減らされたが、葉物を運んでいたB氏にとって大した問題ではなかったという。そんなB氏がとある大手スーパーの配送センターに青果を運んで行ったところ、守衛のガードマンに敷地内へと入ることを拒まれた。もちろん、いいぶんは派手なトラックだから入ってもらっては困るというものだ。

そこでB氏は車検証を見せながら合法改造車であることを説明したのだが、かたくなに拒否されてしまった。らちがあかなくなったB氏は怒り心頭となり、荷物を降ろさずにもって帰ることを守衛に伝えた。すると無線で連絡を受けた青果の担当者が駆け寄ってきて、降ろしてもらわないと困ると嘆願されたのだ。

その様子を見ても、守衛は派手なトラックを敷地内へと入れることを認めない。そのためB氏は敷地外の道路脇にトラックを止めてフォークリフトで納品したとのことであるが、ひとつの会社の勝手な理由で、公道を無断で塞いでいいものかと疑問を感じたという。

最後は、大手メーカーの殺虫剤などを積み込むために、某製薬会社を訪れた私。そのときのトラックは派手ではなかったものの、車検に通る範囲内で多少飾っていた。そして守衛で受付をするためにトラックを降りた際、「派手なトラックですね」と守衛にいわれた。そのため「ノーマルですし、もちろん車検にも通りますよ」と答えてトラックに乗り込んだ。もちろん、それは嘘ではなかった。

そして荷物を積むために待機していたところ、守衛から連絡を受けたという担当者が私のもとへとやってきた。ひととおりトラックを見てまわった担当者は私に、「洗車も手入れもきれいにされていますね。ですが、内装の生地がウチ的にはNGでして。今回は仕方ないですが、次回もこのままですと出入りできませんので気をつけてくださいね」といわれたのだ。

そのときは内装をカスタムしていたわけではなく、車内の寝台スペースに柄物のカーテンとハンドルカバーを取り付けていただけ。ただそれだけで注意されてしまったことに驚いたわたしは、トラックにそれ以上手を入れることをやめることにした。

違法改造のトラックを構内に入れてしまうと問題になることは理解できる。しかし純正のメッキパーツや合法改造車であっても出入りできないというのは、果たして正義なのだろうか。細かく制限するのは結構だが、厳しすぎるのもいかがなものかと思う出来事であった。