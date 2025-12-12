¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë♡ ¤´¤Û¤¦¤Ó²¹ÀôÎ¹¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¡Ö¤Ï¤Ä¤Ï¤Ê¡×¤Î¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡ÚÈ¢º¬Î¹¹Ô¡Û
½©¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Åß¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤¬¤¸¤ó¤ï¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤ÊàÎä¤¨¤ÈÈè¤ì¤Îµ¨Àáá¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿´¤Þ¤Ç²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë²¹ÀôÎ¹¡£
ÅÔ¿´¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¾å¼Á¤Ê¤ªÅò¤ÈÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò¤æ¤Ã¤¿¤êÌ£¤ï¤¨¤ëÈ¢º¬¤Î²¹Àô¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥é¥µ¡¼¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌþ¤·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¢º¬¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼Î¹´Û¡Ö¤Ï¤Ä¤Ï¤Ê¡×¡£½÷À¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
È¢º¬ÅòËÜ¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡£ÀÅëí¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë±üÅòËÜ¤ÎÃÏ¤Ë¤½¤Ã¤ÈÐÊ¤à¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤Ä¤Ï¤Ê¡×¤Ç¤¹¡£à½÷À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½Éá¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦ºÙ¤ä¤«¤Ê¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÇÌó30Ç¯´Ö¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î½÷À¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢µÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤¡¦ÂçÍá¾ì¡¦ÂßÀÚÉ÷Ï¤¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅò½è¤¬¼«²È¸»Àô¤Ë¡£¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤À¤±¤ÇÈ©¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢àÈþ¿Í¤ÎÅòá¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ï¤Ä¤Ï¤Ê¡×¤«¤é¤³¤ÎÅß¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ëàÈ¯¹Úá¤È²¹Àô¤Î·Ã¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¤ÎSPAÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡£12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡ÁÍâÇ¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹♡
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÄÌ¾ï15:00¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬¡¢14:00¤«¤é¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ø¤È¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¤ªÉô²°¤Ø¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´ÛÆâ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ä¤Ï¤Ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡¢6³¬¤Ë¤¢¤ëÅ¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÍºÂç¤ÊÅòºä»³¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Á³¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ÊÄ¯¤á¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô°÷¤¬Ë¬¤ì¤¿Æü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¯»³¡¹¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤Ë¤Ïºù¡¢²Æ¤Ë¤ÏÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÎÐ¤È¡¢»Íµ¨¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¤ª¤¯¤Ä¤í¤®¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢µÒ¼¼¤ÏÁ´35¼¼¤È¾¯¤Ê¤á¤Ë¡£¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´²¤²¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Î5¼ïÎà¡£¤¹¤Ù¤ÆÏÂÉ÷¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Á´¼¼¤Ë²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¼¼¤¬Åòºä»³¤È¿Ü±ÀÀî¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤»¤»¤é¤®¤Î²»¤ä¿¹¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤òËº¤ì¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åßµ¨¸ÂÄê¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ß¥¹¥È¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Î¹Àè¤Ç´¶¤¸¤¿Ìþ¤·¤Î¹á¤ê¤ò¡¢¼«Âð¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í♡ ¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄµÒ¼¼¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¼ùÌÚ¤Î¹á¤ê¤Î¡ÖKokoro¡×¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤Î¡ÖNemuri¡×¡¢¥æ¡¼¥«¥ê¤¬¹á¤ë¡ÖKaze¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥ª¥¤¥ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡ÖNemuri¡×¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡ÖKaze¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»È¤¤Êý¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com4¤Ä¤ÎÂßÀÚÉ÷Ï¤¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ
¡Ö¤Ï¤Ä¤Ï¤Ê¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬4¤Ä¤ÎÂßÀÚÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Àî²»¡Ê¤«¤ï¤È¡Ë¤ÎÅò¡§Í£°ì¤ÎÏªÅ·ÂßÀÚÉ÷Ï¤¡£¿²Åò¤È¿¼Åò¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¦ÀÅ¼ä¡Ê¤·¤¸¤Þ¡Ë¤ÎÅò¡§¹â¤¯ÁÈ¤Þ¤ì¤¿³Ê»ÒÅ·°æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£ÏÂ¤¬¹¥¤¤Ê¥ì¥Ç¥£¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦¿åÌÌ¡Ê¤ß¤Ê¤â¡Ë¤ÎÅò¡§Áë¤Î³°¤Ë¹¤¬¤ë¿åÈ×¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍáÁå¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¡£
¡¦ÌÀÅô¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÅò¡§¥é¥¤¥¿¡¼¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡¡ÀÐÈ×¤ÎÄí¤òºÌ¤ë¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Îµ±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎÅò¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¿¤Ã¤×¤ê♡
ÄÌ¾ï¤Ï8:00¡Á10:30¡¢15:30¡Á23:00¤Î±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ç45Ê¬´Ö¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï14:15¤«¤é45Ê¬´Ö¡¢ÃëÉ÷Ï¤¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£¥¢¡¼¥ê¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¸å¤Ë¡¢Ãë´Ö¤Î²¹Àô¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Á´ÀÊ¸Ä¼¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¥â¥À¥ó²ûÀÐ
¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¤Ï¤Ê¤ñ¤ß¡×¤Ç¡£Åßµ¨¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥À¥ó²ûÀÐ¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÁ´ÀÊ¸Ä¼¼»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Èþ¿©¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¿©Á°¼ò¤Ïºù¤Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¡£´Å¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë¡¢µ¤Ê¬¤â¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÂÀÏº¥Þ¥¹¤Î¤ª¼÷»Ê¤ä¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢³Á¤ä¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤Î¤¤Î¤³¡¢ÉñÂû¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦ÆîÂÊÁ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡ÖÁê½£µí¡×¤ò»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¤ªÆùÎÁÍý¡£ÃÏ¸µ¿ÀÆàÀî¤Î¿©ºà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¥â¥À¥ó²ûÀÐ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¿´¤âÀå¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¤¹Åß¤Î¤´Ë«Èþ90Ê¬♡²¹Àô¡ßÈ¯¹Ú¤ÇÁ´¿È¥ê¥»¥Ã¥È
ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢Toji Wellness ¡õ SPA ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤ß¡× ¤Ç¤ÎìÔÂô¥¹¥ÑÂÎ¸³¡£²¹Àô¤ÎËÉÙ¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¤È¡¢È¯¹Ú¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Åß¸ÂÄê¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£60Ê¬¤È¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë30Ê¬¡¢·×90Ê¬¤«¤±¤ÆÁ´¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÈ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¸å¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊÆ¹í´Å¼ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Å¼ò¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡Ä¡ÄÊÆ¹í¤Î¿©´¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤Þ¤¹¡£¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤ÎÄ«¿©¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¤Ï¤Ê¤ñ¤ß¡×¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Þ¤Ç¤ËÏÂ¿©¤«ÍÎ¿©¤«¤òÁª¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÊÔ½¸Éô°÷¤ÏÍÎ¿©¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¡Ê¤ª¤«¤ï¤êOK¡ª¡Ë¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤È¤í¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¡¢¤½¤·¤ÆÌîºÚ¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎºÌ¤êË¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¡£ÂÎ¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÀ÷¤ß¤ï¤¿¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤ÊÁë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¢Åòºä»³¤Î¹ÈÍÕ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç·Ê¿§¤Þ¤Çà¤´¤Á¤½¤¦á¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ëÄ«¿©»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Åßµ¨¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡£²¹Àô¡ßÈ¯¹Ú¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ËÌþ¤µ¤ì¡¢¿©¤â·Ê¿§¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¤ò¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¤Ï¤Ä¤Ï¤Ê
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¿Ü±ÀÀî20-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0460-85-7321¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö10:00¡Á19:00¡Ë
¡ÔÅßµ¨¸ÂÄê¡Õ²¹Àô¡ßÈ¯¹Ú¥¹¥¥ó¥±¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¡Á1Çñ2¿©ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Á
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨2025Ç¯12·î31Æü¡Á2026Ç¯1·î2Æü¡¢2·î2Æü¡Á5Æü¤ÏÄó¶¡½ü³°Æü¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇäÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ¤¢¤¿¤ê95,150±ß¡Á¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¡¦ÆþÅòÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹type 2Ì¾1¼¼¤Ç¤´ÍøÍÑ»þ¤Î¤´ÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥óÆâÍÆ
¡¦¤ª¿©»ö¡¡1Çñ2¿©ÉÕ¤¡Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¤Ï¤Ê¤ñ¤ß¡×¤Ë¤Æ¡Ë
¤´Í¼¿©¡Ö¥â¥À¥ó²ûÀÐ¡¡¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡×
¤´Ä«¿©¡ÖÏÂ¿© ¤Þ¤¿¤Ï ÍÎ¿©¡×
¡¦Åß¤ÎÆÃÊÌSPA¥³¡¼¥¹ÉÕ¤¡ÊToji Wellness & SPA¡Ö¤Þ¤Û¤í¤ß¡×¤Ë¤Æ¡Ë¡Ö²¹Àô¡ßÈ¯¹Ú¥¹¥¥ó¥±¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×90Ê¬