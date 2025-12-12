東京ドーム公演開催のSEVENTEEN、さらなる大舞台“国立競技場”を宣言 S.COUPS「13人そろったら…」
13人組グループ・SEVENTEENが11日、12日の2日間にわたって、ワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］IN JAPAN』東京ドーム公演を開催。2公演で計10万人を熱狂させた。
【ライブ写真】個性あふれる姿も！それぞれの魅力を放ったSEVENTEEN
CARAT（ファンネーム）の期待が高まるなか、JUN（ジュン）とMINGYU（ミンギュ）がスポーツカーを運転して登場。ほかのメンバーもさまざまな場所から登場し、大歓声が広がった。
幕開けを飾ったのは「HBD」。SEVENTEENの10周年を祝福するポップで明るいダンスナンバーで、会場全体が幸福感に包まれた。続く「THUNDER」では、「ALO ALO」というキャッチーなかけ声をCARATと交わし合い、一気にSEVENTEENのステージへと引き込んだ。
この日の公演では、「Rock with you」「ひとりじゃない」をはじめとする、グループとしての圧巻のステージはもちろん、メンバーそれぞれが個性を存分に発揮するソロパフォーマンスも披露。歌唱・ダンス・演出すべてにおいて一切の妥協がなく、誰ひとり欠けることなく10年を重ねてきたSEVENTEENだからこそ成立する、唯一無二のステージが続いた。グループの歴史と絆を刻む公演となった。
MCでは、統括リーダーのS.COUPS（エクスプス）が「（メンバーの兵役が終わって）13人また集まったら日産（スタジアム）に行かないとね！」と約束する場面も。「もっと大きい国立競技場も！」とさらなる飛躍を誓った。
また、アンコールでは、MINGYU（ミンギュ）も「皆さんのおかげで本当に幸せでした」と公演を振り返り、「ライブ中、今いないメンバーに会いたかったですか？皆さんも会いたいでしょ？何年ぐらいかわからないけど、待ってください」と、お願い。会場を見渡し、「今も本当に大きいです。東京ドームもほかのドームも大きいですが、僕は欲張りですから、もっと大きいステージでライブしたいです」とにやり。「SEVENTEENとCARATの皆さんがいるなら、何でもできると思います！一緒に行きましょう！」とすべて日本語で伝えた。
同ツアーは、9月の韓国・仁川公演を皮切りに、北米、アジアを巡る公演の日本公演。愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、京セラドーム大阪、東京ドームに続き、20日、21日には、みずほPayPayドーム福岡で公演を行う。
ツアータイトルの[NEW_]は、SEVENTEENが新たな挑戦を繰り広げることを暗示する言葉。「新しい」を意味する「NEW」の後に空白（_）を置くことで、無限の可能性を表現している。ポスターに描かれたメンバーたちが自由に広がる道を歩く姿もSEVENTEENが新たな旅路を始めることを予感させている。
