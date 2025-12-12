３人組ボーカルグループ・ベリーグッドマンが１２日、大阪市内のホテルで行われたプロ野球・元阪神の掛布雅之氏の「野球殿堂入りを祝う会」に出席した。

３人は掛布氏元巨人投手・江川卓氏によるトークショーの後にミニライブを行い、掛布氏からリクエストがあった「ライオン」や「雑草」など４曲を歌唱。ＭＯＣＡは「掛布さんの殿堂入りをお祝いしてる人は、拳を見せてくださーい」と声を張り、リーダーのＲｏｖｅｒは「掛布さんの殿堂入りをお祝いすべく、僕たちが音楽で盛り上げたい」と熱唱した。

Ｒｏｖｅｒは「呼んでいただいたこと自体がウソのようだなと思っていたんですけど、掛布さんからじきじきにベリーグッドマンということで、光栄に思います」と喜び「掛布さんの人望を感じながら歌えたライブでした」とかみしめた。

掛布氏とは初対面だったというＨｉＤＥＸは「すごく温かくて柔らかい方でした。いい瞬間に立ち会わせてもらった」と感慨に浸り、ＭＯＣＡ「すごく刺激を受けさせていただいた会になった。心が燃えました」と、代えがたい経験になったことを明かしていた。