¡¡12Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥®¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤¬¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡ÊËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡Ë¤ËÃåÎ¦¸å¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤¿¡£Æ±¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ç¾èµÒ¾è°÷·×8¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¡ÂÎ¤ËÂ»½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÐºÒ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ÈÇ§Äê¡£±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÏÄ´ºº¤Î¤¿¤á¡¢¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±2¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ïÃ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¶õ¹Á¤Ç¤Ï2ËÜ¤¢¤ë³êÁöÏ©¤Î¤¦¤Á1ËÜ¤òÊÄº¿¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç·ç¹Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ïÃ¦¤ËÈ¼¤¦·ç¹Ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£