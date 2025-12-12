韓国の男性13人組「SEVENTEEN」の日本ツアー東京公演が11、12日の両日、東京ドームで行われた。4年連続となる同所ライブの開催に、メンバーはCARAT（カラット、ファンの総称）への感謝とさらなるステップアップを誓った。

ライブ中盤に18年の日本デビューなど、日本での思い出について語った。DINO（26）は「当時は夢が東京ドームに（ライブで）来ることでした！いま、東京ドームに来ましたー！」とファンと喜びを分かち合った。

同所を含む日本ドームツアーは4年連続の開催。SEUNGKWAN（27）は「継続的に3年以上できるのは難しい。皆さんのおかげ」と感謝。兵役中のメンバーも多く、9人でのパフォーマンス。S.COUPS（30）は「そろったら一緒に国立競技場行きましょう！」と宣言した。

今年9月に韓国で開幕した世界ツアーの一環として開催。日本では4都市10公演を行う。東京公演は2日間で計約10万人を動員。3時間30分のステージで、最新アルバム「HAPPY BURSTDAY」収録曲などを披露した。