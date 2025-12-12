カットもネイルも「0円サービス」…新人の技術向上へ“モデル”人気　魅力は「新しい発見」も　双方にメリットで予約数は右肩上がり

長引く物価高の中、0円でヘアカットやネイルなどのサービスが受けられるアプリが注目されています。

美容室での1回当たりの利用金額は、2021年と比べて男女ともに1割ほど上昇。

男性は過去最高の4879円、女性は7668円だという調査結果が出ています。

そんな中、幅広い世代で美容室やネイルサロンなどを0円で利用できるアプリを使う人が増えています。

このアプリは、美容師やネイリストなどサロンのスタッフ個人の施術を客が直接予約できるもの。

その中には、新人の技術向上のためモデルとして0円で施術を受けられるものもあるのです。

午後9時、「ヘアモードキクチ 神田日銀通り店」では、閉店後の店内に1人の男性が入ってきます。

店員が施術台に案内すると、男性から「練習もあると思うので、調整を主にやりたいとか新しいスタイルやってみたいとかあったりするんですか」と、どういう髪形にしたいかと逆質問をされた理容師の田上さん。

田上さんは2025年4月に入社し、理容師としての道を歩み始めました。

技術の向上のためカットモデルを募集し、0円カットを行っているといいます。

0円ということもあり仕上がりが心配でしたが、順調に髪の毛をカットしていき完成。

この店では、最後に店長がチェックして改善点などのアドバイスを行います。

0円カットを利用した男性は、「すごくいい感じなので満足しています。（魅力は）やっぱ0円ですよね。髪の毛切るのもお金がかかるので、そこが節約できるのはありがたい。クリスマスもあるので、プレゼントの準備もあるし、そのあと正月でお年玉だったり、いろいろ控えてますので」と話しました。

出勤日には営業時間後にほぼ毎日モデルを呼び、カットや接客を学んでいるという田上さん。

今回のカットは「緊張はしたが、できは良かったかなと自分では思う。伸びしろを考えて40点くらいにしておきます」と自己評価しました。

また、0円カットのメリットを聞くと「マネキン、ウィッグ使うとなると一体一体にお金かかって、あと全部同じ生え方で全部同じ毛量という感じなので、人間だとそうはいかないので、人で練習できるというのが一番いいかなと思う。接客も練習できるのでそれも良い」と話しました。

一方で、シャンプーの際、シャワーの水温が低かったことを指摘される場面も。

ヘアモードキクチ 神田日銀通り店・田上さん：

言っていただいた方がうれしいですね。そのままやっていって、いつか大きい失敗するかもしれないんで。

こうした0円カットの予約数は、ここ数年で右肩上がり。

2021年には60万件ほどだった予約数は、2025年11月末の時点で140万件を超え、2倍以上に増えています。

0円のサービスは他にも。

都内のネイルサロン「Nail＆Eyelash Aole'a」で働く白石さんは、1カ月ほど前からこの店で働き出したといいます。

ネイリストになるため、修業としてアプリでモデルを募集し練習しています。

Nail＆Eyelash Aole'a・白石さん：

（これまでのモデルは）多分10人くらいですね。10人いってるかいってないかぐらいだと思う。

女性客と会話を交わしながらも、真剣な表情で作業を続ける白石さん。

0円ネイルの魅力は料金がかからないということ以外にもあるといいます。

0円ネイルをした客は、「もちろん価格もなんですけど、（さまざまな店に行き）複数の方から見ていただけるということで、『自分の爪ってこうなんだ』と新しい発見もできる。それが楽しい」と話します。

約1時間半で作業が終了。

こちらも店長にチェックしてもらい、少し手直しして完成です。

Nail＆Eyelash Aole'a・白石さん：

いろんな爪が見られて、いろんな人の手でたくさん練習できるので、すごくありがたい。

話題の0円サービス。

店員の技術向上はもちろん、その後、正規の料金を払って顧客になるという人もいるといいます。

双方にメリットが感じられる0円サービス。

今後も増えていくかもしれません。