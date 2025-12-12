13人組グループSEVENTEENが12日、東京ドームでワールドツアー「NEW＿」東京公演を開催した。5月に発売した5枚目アルバム収録の「HBD」「THUNDER」などを中心に約3時間半、熱いパフォーマンスを披露。2日間で10万人のCARAT（ファンの総称）を熱狂させた。

個々に焦点を当てた演出で東京ドームを沸かせた。一部メンバーが入隊中で、現在は9人で活動中。今回のツアーでは、出演した9人全員がソロパフォーマンスを披露した。VERNON（27）がギター、DK（28）がドラムを生演奏すれば、JOSHUA（29）は1人で透き通った歌声を響かせ、MINGYU（28）やS．COUPS（30）は力強いラップとダンスで沸かせた。9人それぞれが観客を驚かせ、DINO（26）は「CARATちゃんのために準備しました」と不敵な笑みを浮かべた。

新たな旅路を見据えた。今年がデビュー10周年で、終盤にはセットリストに含まれなかった曲を即興で歌いながら、ファンと思い出に浸った。DINOは「当時の夢は東京ドーム。今は東京ドームに立てています！」と無数のペンライトに向かって叫んだ。SEUNGKWAN（27）は「3年以上継続してドームツアーをすることは難しいことだけど、皆さんのおかげでできている」と感謝し、S．COUPSは「また13人そろったら日産スタジアムに行かないとね。国立競技場も行きたい！」と新たな目標を掲げた。

【野見山拓樹】