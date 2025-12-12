3時のヒロイン福田、番組で見せたさらつや黒髪“激変”にファン絶賛　同期芸人もメロメロ“元アイドル”の魅力

12月11日、お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴が『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。ビジュアルの“激変”ぶりに驚きの声が広がっている。

「この日のゲストはSUPER EIGHT・横山裕さんでした。事前の取材担当として、横山さんのインタビューに臨んだ福田さんでしたが、さらつや黒髪の正統派美女に激変していたのです。

肩をわずかに超える長さのボブスタイルに、細かくレイヤーを入れて内側に丸みを出したシルエットで、柔らかく、知的な印象でした」（芸能担当記者）

これまでは、どちらかというと茶髪のイメージがあった福田の“激変”姿に、X上でも

《そんなことよりも福田麻貴さんのイメチェンに衝撃が》

《横山さんの話より福田麻貴のビジュに興味がいってしまう》

《トークィーンズ見てるんだけど、今日の福田麻貴の髪型めっちゃいいオンナ感でてる！》

などの称賛の声があがっている。

「福田さんは、2026年1月9日スタート予定のドラマ『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）に出演します。主演は加藤ローサさんで、婚活をテーマにしたドラマです。福田さんは婚活歴8年のベテラン、青島という役を演じます。このキャラクターが、黒髪でメガネをかけていることから、その役作りの最中なのではないかと思われます」（前出・芸能担当記者）

現在は芸人として活躍する福田だが、もともとはアイドルだった。芸能プロ関係者が語る。

「3時のヒロインは2019年、『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）で優勝し、ブレイクしました。福田さんはネタ作り担当で、ゆめっちさん、かなでさんという2人の相方へのツッコミ役という、まさに頭脳として活躍してきました。

彼女はNSC（吉本総合芸能学院）の女性タレントコース出身者で結成されたアイドルグループ『つぼみ』（その後『つぼみ大革命』に改称、2025年7月解散）の1期生でした。当時は『ライブ中にファンに向かって指をさし、ウインクが決まったと思ったら、こちらをまったく見ていなかった』と、“ファンサ失敗”のような自虐ネタも披露していました」

さらに2025年4月には、初となるデジタル写真集『Radiant Beauty』をリリースしている。

「タイトルの英語は『まばゆいばかりの美しさ』という意味です。なかには透け感のあるドレスや、セクシーなビジュアルもあり、仕上がりに本人も満足していたそうです。

ちなみに同期である鬼越トマホークの金ちゃんは『ムラッとくる女芸人ランキング』1位に福田さんを挙げていました。彼は『普段はSっ気があるのに、久しぶりに会ったらめっちゃ手を振ってくれた。福田の瞳に俺、映ってたんだ』とメロメロのようです」（同前）

福田の魅力は、お笑い界以外も巻き込んでいるようだ。