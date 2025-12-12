SEKAI NO OWARI・Nakajinが、自身の名義でも展開しているソロプロジェクトの幕開けとして2025年7月にリリースされた楽曲「TOKYO」に続き、オリジナルリリース第二弾となる新曲「Same Routine (feat. Marcin ,Margot Liotta)」- Nakajin,を本日リリースした。

一度聴けばクセになる中毒性とともに、聴く者を心地よいループへと誘う仕上がりとなっており、Nakajinの持つマルチプレイヤー、そしてエレクトロニックプロデューサーとしての才能を存分に感じられる楽曲になっているという。

楽曲の配信リリースに合わせ、オフィシャルビジュアライザーがYouTubeにて本日公開された。映像では、楽曲の象徴でもあるギターが回転し続け、その上に鮮烈な色彩のペンキが重力に従って滴り落ちていく様子が描かれている。映像はシンプルながらも洗練されたクリエイティブとなっており、楽曲が持つ中毒的なループ感と見事にシンクロしており、聴覚だけでなく視覚からも「Same Routine」の世界観に浸れる映像作品になっているとのことだ。

https://youtu.be/HjpVLuWgrnI

◾️Nakajin コメント

インスタでとんでもないプレイをするMarcinの動画を見つけて数年経ち、日本に来た彼と「一緒に曲を作ろう」とセッションしたのが2023年のことです。彼はプレイのみならず人柄や精神性も尊敬できる素晴らしいミュージシャン。ようやくリリースできることになりとてもワクワクしています。彼のギターにはどういうビートが合うのか、ふたりで試行錯誤しながら作り上げました。その後Marcinのギターを引き立てつつセンスの良いトップラインを共に作ってくれたMina Okabe、そして抜群の歌唱をしてくれたMargot Liottaにも感謝しています。

It’s been a few years since I first came across a video on Instagram of Marcin playing with unbelievable technique.

In 2023, when he came to Japan, we finally met and said, “Let’s make a track together,” and ended up having a session.

Marcin isn’t just an incredible player - he’s someone I truly respect for his personality and mindset as well.

I’m really excited that the track we made is finally getting released.

We spent a lot of time experimenting together, figuring out what kind of beat would best complement his guitar.

I’m also grateful to Mina Okabe, who helped us craft a tasteful topline that brings out Marcin’s guitar beautifully, and to Margot Liotta for her outstanding vocal performance.

■「Same Routine (feat. Margot Liotta)」 2025年12月12日（金）リリース

配信：https://nakajin.lnk.to/sameroutinePR

Produced by Nakajin

Written by Nakajin, Marcin, Mina Okabe

◾️＜GMO SONIC 2026＞ ◆2026年1月17日（土）

・MARSHMELLO

・AFROJACK (GMO SONIC 初出演)

・STEVE AOKI

・GLORILLA (GMO SONIC 初出演) ※日本イベント初出演

・JO1

・新しい学校のリーダーズ (GMO SONIC 初出演)

・Nakajin (GMO SONIC 初出演) ▼＜GMO SONIC 2026＞開催概要

日程：2026年1月17日（土）・18日（日）

会場：幕張メッセ

