ILLITが、2026年1月に日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」をリリースすることを発表した。

本日、ILLITがオープニングテーマを担当する2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期の本PVが公開され、同時に主題歌情報やジャケット写真が発表された。主題歌のタイトルは「Sunday Morning」で、2026年1月13日にデジタル配信リリースされる。

本PVでは、音源の一部を先行して聴くことができる。「Sunday Morning」は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲だという。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”。その誰かに夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った“恋の朝”を歌う。TikTokでバイラルヒットを巻き起こした数々の楽曲を手掛ける2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが制作に参加し、音源の一部を聴くだけでも心を掴まれる曲に仕上がっているとのこと。

https://youtu.be/cC-6G5daQBo

なおILLITは年末にかけて、15日TBS系「CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.」、30日TBS系「第67回 輝く！日本レコード大賞」、31日「第76回NHK紅白歌合戦」への出演も決定している。

◾️TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 ▼第2期放送・配信情報

・放送情報

TOKYO MX 2026年1月12日（月）より毎週月曜日23時30分〜

BS11 2026年1月12日（月）より毎週月曜日23時30分〜

カンテレ 2026年1月18日（日）より毎週日曜日26時24分〜

AT-X 2026年1月13日（火）より毎週火曜日23時30分〜

カンテレ 2026年1月15日（木）より毎週木曜日26時00分〜 ・配信情報

ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信

2026年1月12日（月）より毎週月曜日23時30分〜

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。 公式HP：https://himesama-goumon.com

公式X：@himesama_goumon

