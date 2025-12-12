Mega Shinnosukeが、2026年1月13日にリリースされるILLITの2ndデジタルシングル「Sunday Morning」の楽曲制作を担当したことを発表した。

本楽曲は、2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマとなっており、2026年1月13日にデジタル配信リリースされる。そして同時公開となったPVでは音源の一部を先行して聴くことができる。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

「Sunday Morning」は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲だという。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”。その誰かに夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った“恋の朝”を歌った楽曲に仕上がっているとのことだ。

なおMega Shinnosukeは、11月19日にアルバム『天使様†』をリリース。さらに、12月17日に『天使様†』のMEGAジャケの販売も決定している。

そして、2026年1月より開催予定の＜Mega Shinnosuke ONEMAN LIVE TOUR 2026「天使様†」＞も開催。イベント、対バン出演で話題を集めるMega Shinnosukeの今回のツアーは、より自由度の高い演出とパフォーマンスを予定しており、観客と一体となる熱狂のステージが全国各地で展開されるという。チケットは12月13日10時より一般発売開始となるので、こちらも合わせてチェックしてほしい。

◼️アルバム『天使様†』

リリース日：2025年11月19日（水）

配信：https://mega-shinnosuke.lnk.to/tenshisama ◆収録楽曲

ohayo

さよなら天使様

禁断少女10

トラウマ

青春ごっこ

ナードと天使 ※MUSIC CITY TENJIN2025 テーマソング

メロい夢

君にノーベル賞

ごはん食べヨ ※TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」オープニング主題歌

今を踊ろう ※レバレジーズ株式会社「キャリアチケット就職」WEB CMタイアップソング

白い墓（slowed+reverb）

◼️ワンマンツアー情報 2026年

1月10日（土）：福岡BEAT STATION

1月11日（日）：広島 Live Space Reed

1月17日（土）：大阪BIG CAT

1月18日（日）：名古屋CLUB QUATTRO

1月24日（土）：札幌 cube garden

1月31日（土）：仙台 MACANA

2月8日（日）：東京Zepp Diver City(TOKYO) 前売りチケット：5,000円+D代

※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック

total info. ライブマスターズ（03-6379-4744） 12月13日（土）10:00 一般発売スタート

〈イープラス〉https://eplus.jp/megashinnosuke/

〈ローソン〉http://l-tike.com/megashinnosuke/

〈ぴあ〉https://w.pia.jp/t/megashinnosuke26/