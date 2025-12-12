Mega Shinnosuke、楽曲提供をしたILLITの日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」リリース決定
Mega Shinnosukeが、2026年1月13日にリリースされるILLITの2ndデジタルシングル「Sunday Morning」の楽曲制作を担当したことを発表した。
本楽曲は、2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマとなっており、2026年1月13日にデジタル配信リリースされる。そして同時公開となったPVでは音源の一部を先行して聴くことができる。
「Sunday Morning」は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲だという。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”。その誰かに夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った“恋の朝”を歌った楽曲に仕上がっているとのことだ。
なおMega Shinnosukeは、11月19日にアルバム『天使様†』をリリース。さらに、12月17日に『天使様†』のMEGAジャケの販売も決定している。
そして、2026年1月より開催予定の＜Mega Shinnosuke ONEMAN LIVE TOUR 2026「天使様†」＞も開催。イベント、対バン出演で話題を集めるMega Shinnosukeの今回のツアーは、より自由度の高い演出とパフォーマンスを予定しており、観客と一体となる熱狂のステージが全国各地で展開されるという。チケットは12月13日10時より一般発売開始となるので、こちらも合わせてチェックしてほしい。
◼️アルバム『天使様†』
リリース日：2025年11月19日（水）
配信：https://mega-shinnosuke.lnk.to/tenshisama
◆収録楽曲
ohayo
さよなら天使様
禁断少女10
トラウマ
青春ごっこ
ナードと天使 ※MUSIC CITY TENJIN2025 テーマソング
メロい夢
君にノーベル賞
ごはん食べヨ ※TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」オープニング主題歌
今を踊ろう ※レバレジーズ株式会社「キャリアチケット就職」WEB CMタイアップソング
白い墓（slowed+reverb）
◼️ワンマンツアー情報
2026年
1月10日（土）：福岡BEAT STATION
1月11日（日）：広島 Live Space Reed
1月17日（土）：大阪BIG CAT
1月18日（日）：名古屋CLUB QUATTRO
1月24日（土）：札幌 cube garden
1月31日（土）：仙台 MACANA
2月8日（日）：東京Zepp Diver City(TOKYO)
前売りチケット：5,000円+D代
※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック
total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）
12月13日（土）10:00 一般発売スタート
〈イープラス〉https://eplus.jp/megashinnosuke/
〈ローソン〉http://l-tike.com/megashinnosuke/
〈ぴあ〉https://w.pia.jp/t/megashinnosuke26/
関連リンク
◆Mega Shinnosuke オフィシャルサイト
◆Mega Shinnosuke オフィシャルX
◆Mega Shinnosuke オフィシャルInstagram
◆Mega Shinnosuke オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mega Shinnosuke オフィシャルTikTok