SEVENTEEN・MINGYU、京セラ公演翌日から東京に3日間滞在「蕎麦とラーメンと焼き肉ととんかつと…」【東京ドームレポ】
【モデルプレス＝2025/12/12】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）が12月11日・12日、東京ドームにてワールドツアー日本公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」を開催。11日公演では、MINGYU（ミンギュ）が東京ドーム公演の前、数日間東京に滞在していたことを明かした。
【写真】SEVENTEEN、9人のスタイル際立つクールショット
SEUNGKWAN（スングァン）の「今日も楽しく遊ぶ？（CARAT：SEUNGKWAN！）」、JOSHUA（ジョシュア）が「僕はSEVENTEENのジェントルマンJOSHUAです」、THE 8（ディエイト）が「今日もがんば？（CARAT：THE 8！）」とそれぞれお馴染みの挨拶で和ませた最初のMC。「今日もよろしくお願いしまーす。頑張ります」とシンプルに伝えたMINGYU（ミンギュ）は「終わりですか？」「簡単ですね」とメンバーから口々に言われると「最近はちょっと悩んでいます。なんだか自己紹介を作るべきかな？」と悩みを吐露。DK（ドギョム）が「おやすMINGYUがあるし、じゃがいももあるじゃん！」と自身が作った「僕はじゃがいも〜じゃがいも〜」という歌を歌うも、MINGYUは「それは僕が作ったんじゃなくてDKさんが作ったんでしょ？」とツッコみ、メンバーの「すごくいいニックネームなのにどうして使わないの？」「どうしたの？キムジャ？（MINGYUのキャラクター名）」の声を真顔で受け止めながら「どうもMINGYUです」と言い切り、笑いを誘った。
また、MINGYUはTMI（近況トーク）として「僕は月火水と東京にいました」と12月7日の京セラドーム大阪公演の後も日本にいたと話し、CARAT（カラット／SEVENTEENのファンネーム）を驚かせた。「美味しい食べ物を食べて休む時間でした。蕎麦とラーメンと焼き肉ととんかつと…」と様々な日本の食べ物を堪能した様子。また「ピザは30分前に食べました！」とライブ前にもしっかりと腹ごしらえをしてから臨んだとも報告していた。アンコールでも「美味しい食べ物もたくさん食べて、飲み物もちょっと飲んで」と東京での滞在について触れたMINGYU（ミンギュ）は、メンバーから「ちょっと？ほんと〜？」「生〜！酒〜！」とツッコまれ「しー！」と静かにするように促すお茶目な姿を見せていた。
SEVENTEENは、S.COUPS（エスクプス）、JEONGHAN（ジョンハン）、JOSHUA、JUN（ジュン）、HOSHI（ホシ）、WONWOO（ウォヌ）、WOOZI（ウジ）、THE 8、MINGYU、DK、SEUNGKWAN、VERNON（バーノン）、DINO（ディノ）の13人からなるグループ。「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] 」は現在兵役履行中のJEONGHAN、HOSHI、WONWOO、WOOZIをのぞく9人体制で、9月13日の韓国・仁川公演を皮切りにスタート。日本公演は11⽉27⽇の愛知・バンテリンドーム ナゴヤから、京セラドーム大阪、東京ドーム、みずほPayPayドーム福岡と4都市で10公演を開催する予定だ。（modelpress編集部）
