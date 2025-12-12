WurtS¡¢EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù¤è¤êÉ½Âê¶Ê¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡×MV¸ø³«
WurtS¤¬¡¢11·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£WurtS¤Ïº£ºî¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢Èà½÷¤¬²Î¤¦¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù¤ÏCD¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å feat. ¤Ê¤È¤ê¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¼çÂê²Î¡ÖBEAT¡×¡¢¡ÖUPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡×¤ÎÁ´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤à¤®¤³2000¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºîÉÊ¡£UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Íî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼/¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
WurtS¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ³ÆÃÏ¤ÎÇ¯Ëö¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿CA4LA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤òÆüËÜ¹ñÆâ/ÂæÏÑ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://lnk.to/WurtS_dl_ec
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× CD+Blu-ray UPCH-29500¡¡\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray¡§¡ÖUPDATE¡× WurtS¥Ñ¡¼¥È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¡¦ÄÌ¾ïÈ× CD UPCH-20713¡¡\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ë
1.¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤
2.¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë (TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ) https://youtu.be/PPpirB1gfzY
3.¥¯¥é¥Ã¥·¥å feat. ¤Ê¤È¤ê
4.BEAT (ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×¼çÂê²Î)
5.UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡× https://lnk.to/WurtS_ud
¢¡WurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE- ²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄêÈ×
PRON-1099 \6,380¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×CD+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É [BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸]
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½ÌóÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡×³Æ²ñ¾ì¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼/·Ç¼¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼µºÜ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹â¾¾ ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î¤´ÃíÊ¸Ê¬¤ÏÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÆÃÅµ
Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼ / ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¡§https://store.universal-music.co.jp/products/upch29500
◾️¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
»ØÄêÀÊ¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨£´ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¾ÜºÙ¡§https://wurts.jp/
◾️U-NEXTÇÛ¿®¾ðÊó
¡ãWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡äLINE CUBE SHIBUYA¸ø±é¤òU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë18:30ÇÛ¿®³«»Ï¡¦19:00³«±é
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§¡Á1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç
https://t.unext.jp/r/wurts
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok