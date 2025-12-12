SEVENTEEN・S.COUPS、怪我で東京ドーム観覧した過去回顧 これからは「必ず抜けることのないS.COUPSになりたい」【全員コメント抜粋】
【モデルプレス＝2025/12/12】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）が12月11日・12日、東京ドームにてワールドツアー日本公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」を開催。11日公演では、統括リーダーのS.COUPS（エスクプス）が東京ドームでの思い出を語る場面があった。【全員コメント抜粋】
【写真】SEVENTEENメンバー、裸ジャケットで色気放つ
アンコールにて、CARAT（カラット／SEVENTEENのファンネーム）への感謝を語るとともに「僕はここ東京ドームにまつわる良い記憶を持っています」と話し始めたS.COUPS。「以前ここで僕はSEVENTEENの公演を観ましたよね」と2年前のドームツアー『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO JAPAN』の際は怪我のため活動を休止しており、会場で観覧していたことを振り返った。「やっぱりステージの上にいる方がいいですね。これからSEVENTEENが公演を行う時は必ず抜けることのないS.COUPSになりたいと思います」と約束していた。
また、SEUNGKWAN（スングァン）は「CARATの皆さんがいつもそばにいてくれることを考えると寂しくありませんし、寒さを感じません」、JUN（ジュン）は「皆さんがCARAT棒を振ってくださる時本当に可愛い」「CARATの皆さんのことが見たくてあっちこっち見てしまいました」、DINO（ディノ）は「皆さんが待っていてくれた分かっこいいステージをお見せするように頑張りましたが、むしろ僕たちが皆さんから力をもらえた公演だった」、JOSHUA（ジョシュア）は「1人1人に挨拶をしたかったのにそれができなくて残念です。僕に手が100個くらいあればできたのに」、VERNON（バーノン）はカメラを真っ直ぐと見ながら「こんなにたくさんの愛をもらって感無量です」とそれぞれ温かい笑顔で手を振ったり、投げキスやハートポーズを添えたりして、らしい言葉でCARATへの愛を伝える。THE 8（ディエイト）は「SEVENTEENのメンバーには空白があるんですけど、CARATの皆さんはこの大きな会場を空白なしに埋めてくださいました」と残ったメンバーでユニットやソロの活動を頑張っていきたいと意気込んでいた。
一方で、DK（ドギョム）は「皆さんお腹空いた？実際に皆さんがお腹空いたって言ったら『ちゃんと食べて』って言おうと思ったんですが…」とCARATを気遣う一言かと思いきや、メンバーに「長い！長い！な〜がい〜も〜な〜がい〜も〜」とからかわれながらゆっくりとバナナを取り出して自ら食べるユーモアな一面が。「美味しい食べ物もたくさん食べて、飲み物もちょっと飲んで」と東京での滞在を振り返るMINGYU（ミンギュ）はメンバーから「ちょっと？ほんと〜？」「生〜！酒〜！」とツッコまれ「しー！」と静かにするように促すお茶目な姿を見せていた。
SEVENTEENは、S.COUPS、JEONGHAN（ジョンハン）、JOSHUA、JUN、HOSHI（ホシ）、WONWOO（ウォヌ）、WOOZI（ウジ）、THE 8、MINGYU、DK、SEUNGKWAN、VERNON、DINOの13人からなるグループ。「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] 」は現在兵役履行中のJEONGHAN、HOSHI、WONWOO、WOOZIをのぞく9人体制で、9月13日の韓国・仁川公演を皮切りにスタート。日本公演は11⽉27⽇の愛知・バンテリンドーム ナゴヤから、京セラドーム大阪、東京ドーム、みずほPayPayドーム福岡と4都市で10公演を開催する予定だ。（modelpress編集部）
