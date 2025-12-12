Kvi Baba、新宿・歌舞伎町と⼼斎橋・アメ村でクリスマス無料ライブで開催決定
Kvi Babaが、無料で観覧可能なフリーライブ＜Christmas Free Live 2025＞の会場詳細を発表した。
東京公演は新宿・東急歌舞伎町タワー前広場、⼤阪公演は⼼斎橋アメリカ村RIBIAビジョン三⾓公園前にて開催される。併せて、東京会場となる東急歌舞伎町タワー前広場で撮影された＜Kvi Baba / Christmas Free Live 2025＞の新キービジュアルも公開された。
各会場には特設物販エリアも設置。⽇本武道館公演を完全収録したLive DVDと最新アルバム『Shout Out to Jesus』のCDを含む“Special Edition”パッケージ、⽇本武道館公演グッズの⼀部過去アイテムなどを数量限定で販売する。対象商品購⼊者には、ライブ時に最前列や前⽅エリアへ優先⼊場できる『優先観覧エリア⼊場整理券』（東京公演のみ）や、終演後にKvi Baba本⼈との記念撮影会へ招待される抽選特典も⽤意。さらに、東京・⼤阪それぞれで異なるサプライズも計画されているという。
2026年8⽉には神奈川・横浜アリーナでの単独公演が控えているKvi Babaだが、2025年8⽉にリリースしたメジャー2ndアルバム『Shout Out to Jesus』は、Apple Music「ヒップホップ／ラップ」チャート1位、総合チャート2位を獲得。収録曲「Friends, Family & God feat. G-k.i.d & KEIJU」は、12⽉10⽇付『オリコン週間ストリーミングランキング』にて累計再⽣数1億回を突破し、Kvi Babaにとってキャリア初となる1億回突破作品となった。
◾️＜Christmas Free Live 2025＞（観覧無料）
東京公演：12⽉22⽇（⽉）新宿・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場
⼤阪公演」12⽉24⽇（⽔）⼼斎橋アメリカ村RIBIAビジョン三⾓公園前
Start：19:00~
※指定以外のエリアでのご観覧はできません。会場のスペースには限りがございますので、
状況により規制をかけさせていただきます。
※東京公演はLIVE DVD購⼊者特典として前⽅スペースに優先観覧エリアを設けます。
⼊場には「優先観覧エリア⼊場整理券」が必要となります。
▼Kvi Baba / Shout Out to Jesus -Special Editionパッケージ-
☆Shout Out to Jesus - Deluxe Set：16,280円（税込）
CLEAR RECORDS BAG
LONG-SLEEVE TEE
LIVE DVD
CD
PHOTO BOOK
POST CARD
STICKER
☆Shout Out to Jesus - DVD + CD Edition︓9,800円 +tax
LIVE DVD
CD
PHOTO BOOK
POST CARD
STICKER
その他⽇本武道館公演『Shout Out to Jesus』グッズなど、⼀部過去アイテムも数量限定で販売いたします。
▼『Christmas Free Live 2025』会場販売アイテム
※当⽇の状況により、商品によっては購⼊制限を設けさせていただく場合がございます。
※各種カード決済 / 交通系電⼦マネーが使⽤可能です。 (PayPay不可)
※ご購⼊後、お客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・サイズ・数量・お釣り等は
必ずその場でご確認ください。売場を離れた後のクレーム、お釣り間違い、申告、後⽇のお問い合わせにはいかなる場合で
あってもご対応いたしかねます。
▼販売場所・時間
2025年12⽉22⽇（⽉）東京︓Zepp Shinjuku(TOKYO) 14:30 ~ 18:30 予定
2025年12⽉24⽇（⽔）⼤阪︓⼼斎橋ビッグステップ内14:30 ~ 18:30 予定
▼会場購⼊者特典内容
対象アイテムは以下2点となります。
Kvi Baba 『Shout Out to Jesus -Special Editionパッケージ-』
Shout Out to Jesus - Deluxe Set
Shout Out to Jesus - DVD + CD Edition
【東京公演】
Free Live時に最前列や前⽅エリアへ優先⼊場が可能
対象商品をご購⼊されたに購⼊先着順で「優先観覧エリア⼊場整理券」を配布いたします。
終演後にKvi Baba本⼈との記念撮影会にご招待
対象商品をご購⼊された⽅の中から抽選でご当選のお客様のみに「記念撮影招待券」をお渡しし、終演後の集合場所をご案内い
たします。ご当選されたお客様お⼀⼈でのご参加となりますので、同伴者の⽅はご参加いただけません。
【⼤阪公演】
終演後にKvi Baba本⼈との記念撮影会にご招待
対象商品をご購⼊された⽅の中から抽選でご当選のお客様のみに「記念撮影招待券」をお渡しし、終演後の集合場所をご案内い
たします。ご当選されたお客様お⼀⼈でのご参加となりますので、同伴者の⽅はご参加いただけません。
※引き換えは当⽇会場でのみ有効となります。
※整理券、招待券は数に限りがございます。あらかじめご了承ください。
※整理券、招待券はいかなる場合(紛失・盗難等含む)においても再発⾏はいたしません
◾️アルバム『Shout Out to Jesus』
◾️＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞
2026年8月27日（木）THANK YOU SOLD OUT!!
OPEN：18:00 / START：19:00
会場：横浜アリーナ
席種：全席指定
料金：9,800円
年齢制限：※未就学児入場不可
枚数制限：4枚
主催：Toy’s Factory
制作：01 creative
お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669
月・水・金 12:00-18:00
