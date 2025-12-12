◾️＜Christmas Free Live 2025＞（観覧無料）

東京公演：12⽉22⽇（⽉）新宿・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場

⼤阪公演」12⽉24⽇（⽔）⼼斎橋アメリカ村RIBIAビジョン三⾓公園前

Start：19:00~

※指定以外のエリアでのご観覧はできません。会場のスペースには限りがございますので、

状況により規制をかけさせていただきます。

※東京公演はLIVE DVD購⼊者特典として前⽅スペースに優先観覧エリアを設けます。

⼊場には「優先観覧エリア⼊場整理券」が必要となります。

▼Kvi Baba / Shout Out to Jesus -Special Editionパッケージ-

☆Shout Out to Jesus - Deluxe Set：16,280円（税込）

CLEAR RECORDS BAG

LONG-SLEEVE TEE

LIVE DVD

CD

PHOTO BOOK

POST CARD

STICKER

☆Shout Out to Jesus - DVD + CD Edition︓9,800円 +tax

LIVE DVD

CD

PHOTO BOOK

POST CARD

STICKER

その他⽇本武道館公演『Shout Out to Jesus』グッズなど、⼀部過去アイテムも数量限定で販売いたします。

▼『Christmas Free Live 2025』会場販売アイテム

※当⽇の状況により、商品によっては購⼊制限を設けさせていただく場合がございます。

※各種カード決済 / 交通系電⼦マネーが使⽤可能です。 (PayPay不可)

※ご購⼊後、お客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・サイズ・数量・お釣り等は

必ずその場でご確認ください。売場を離れた後のクレーム、お釣り間違い、申告、後⽇のお問い合わせにはいかなる場合で

あってもご対応いたしかねます。

▼販売場所・時間

2025年12⽉22⽇（⽉）東京︓Zepp Shinjuku(TOKYO) 14:30 ~ 18:30 予定

2025年12⽉24⽇（⽔）⼤阪︓⼼斎橋ビッグステップ内14:30 ~ 18:30 予定

▼会場購⼊者特典内容

対象アイテムは以下2点となります。

Kvi Baba 『Shout Out to Jesus -Special Editionパッケージ-』

Shout Out to Jesus - Deluxe Set

Shout Out to Jesus - DVD + CD Edition

【東京公演】

Free Live時に最前列や前⽅エリアへ優先⼊場が可能

対象商品をご購⼊されたに購⼊先着順で「優先観覧エリア⼊場整理券」を配布いたします。

終演後にKvi Baba本⼈との記念撮影会にご招待

対象商品をご購⼊された⽅の中から抽選でご当選のお客様のみに「記念撮影招待券」をお渡しし、終演後の集合場所をご案内い

たします。ご当選されたお客様お⼀⼈でのご参加となりますので、同伴者の⽅はご参加いただけません。

【⼤阪公演】

終演後にKvi Baba本⼈との記念撮影会にご招待

対象商品をご購⼊された⽅の中から抽選でご当選のお客様のみに「記念撮影招待券」をお渡しし、終演後の集合場所をご案内い

たします。ご当選されたお客様お⼀⼈でのご参加となりますので、同伴者の⽅はご参加いただけません。

※引き換えは当⽇会場でのみ有効となります。

※整理券、招待券は数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

※整理券、招待券はいかなる場合(紛失・盗難等含む)においても再発⾏はいたしません