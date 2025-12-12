【しまむらのベロア】が高見え！ 大人にドンピシャ♡「着回し100点ワンピ」

光沢があり、一点投入で上品さをまとえそうなベロア素材のアイテム。キャミワンピースを持っていると、きれいめだけでなく意外にもカジュアルにも着まわせて、大人の冬コーデでも活躍してくれます。今回は@miu___wearさんさんが【しまむら】で見つけた、高見えする花柄のベロアワンピースを紹介します。おしゃれなコーデもぜひ参考にしてみて。

幅広いスタイリングが楽しめる！ きれいめキャミワンピ

【しまむら】「TAI*フラワーキャミOP」\1,639（税込）

あたたかみのあるベロア素材が、冬ムード満点なコーデに導いてくれるワンピース。高級感のある素材 & 上品な花柄で、大人にも似合いそう。合わせるトップスや小物などによって、さまざまな着こなしを楽しめるのが魅力です。トレンドのレーストップスを投入すれば、女性らしいきれいめコーデに。

レザー調のジャケットで甘辛ミックスコーデに

花柄ワンピースを甘さ控えめに着こなすなら、ほんのり辛口なアウターとも好相性。ゆるっとしたシルエットが抜け感をプラスしてくれます。インナーは顔周りが暗く見えないカラーを選ぶのがおすすめ。トレンドカラーであるブラウンのバッグとシューズをプラスすれば、鮮度高めな冬コーデの完成。

writer：Emika.M