韓国の１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮが１２日、東京ドームでワールドツアーの東京公演を行った。

北米、アジアをめぐる大規模ツアーの日本公演。愛知、大阪、東京、福岡の４大ドームで行われ、３年連続のドームツアーになる。

ＪＥＯＮＧＨＡＮ（ジョンハン、３０）とＷＯＮＷＯＯ（ウォヌ、２９）が社会服務要員、ＨＯＳＨＩ（２９）とＷＯＯＺＩ（２９）が兵役義務で入隊中のため、現在は９人で活動するが、ダイナミックなパフォーマンスで２日間で１０万人のＣＡＲＡＴ（カラット＝ファンネーム）を魅了した。

最新アルバム「ＨＡＰＰＹ ＢＵＲＳＴＤＡＹ」の楽曲を中心に構成。「ＨＢＤ」「ＴＨＵＮＤＥＲ」で疾走感ある幕開けを飾ると、ＶＥＲＮＯＮ（バーノン、２７）は「東京での最終日、いい思い出作りましょう！」。ムービングステージなどの舞台機構も駆使し「Ｒｏｃｋ ｗｉｔｈ ｙｏｕ」「ひとりじゃない」など多彩なレパートリーで沸かせた。

ＭＩＮＧＹＵ（２８）が「日本でライブをすると昔のことを思い出します」と思い出話を始めると、ＤＩＮＯ（２６）は「当時の夢は東京ドームに来ることでした。今は来ました！ 本当に最高」と感無量。ＳＥＵＮＧＫＷＡＮ（スングァン、２７）も「ドームツアーを継続的にできることは皆さんのおかげ」と感謝した。

日本公演は２０、２１日の福岡・みずほＰａｙＰａｙドームでファイナルを迎える。「ドーム、日産（スタジアム）より大きいところありますか？」と尋ねるＳ・ＣＯＵＰＳ（エスクプス、３０）に、ＣＡＲＡＴは「国立競技場！」とリクエスト。ＤＩＮＯも「一緒に行きましょう！」と１３人で立つ未来を夢見た。（宮路 美穂）