T.C.R.横浜銀蝿R.S.（以下、横浜銀蝿）のギタリスト・Johnnyが、40年ぶりのソロアルバムとして2025年1月28日にリリースする『ヨコハマ・グラフィティ』の全収録内容と、発売記念イベントの情報を解禁した。

初回限定盤、通常盤共通CDには、セルフカバー2曲を含む新録8曲を収録している。Johnnyのキャッチフレーズとしてファンには馴染みのあるワードをタイトルに冠した「Highway Dancer」で始まる今作には、自身が書き下ろした新曲「Pure Mind」「二十才の頃」「青春 Memories」「Frustration」、横浜銀蝿の翔が作詞、TAKUが作曲を手掛けた新曲「湘南ノスタルジー」、1981年の1stシングル「ジェームス・ディーンのように」のセルフカバー、横浜銀蝿の弟分である嶋大輔にJohnnyが楽曲提供した「男の勲章」のセルフカバーがラインナップ。

初回限定盤のみ同梱となるベストアルバムには、Johnny自らが選曲した全16曲を最新リマスタリングにて収録している。全シングル表題曲も網羅されている。DVDには新曲「Pure Mind」と「二十才の頃」のMVに加え、Johnnyが自らの半生を語った約1時間におよぶロングインタビューが収録となる。また、全32ページの別冊フォトブックも同梱。Johnnyが青春時代を過ごした七里ヶ浜周辺で撮影された本誌には、横浜銀蝿での活動では見ることのできない“大人の休日”をテーマにしたラフなスタイリングの写真から、鍛え抜かれた肉体美を余すことなく披露してくれた写真まで、貴重なカットが満載だという。そしてこの度、発売に向けてさらに期待を高めてくれるような魅惑の先行カットも公開されている。

別冊フォトブック 先行カット

初回限定盤

通常盤

そして、アルバムの発売週には発売記念イベントの開催も決定。1月28日は東京・タワーレコード新宿店にてサイン会を、1月31日は神奈川・横浜ワールドポーターズにてミニライブ＆サイン会が実施される。サイン会への参加は両日ともに会場でCD『ヨコハマ・グラフィティ』を購入した人が対象となり、通常盤購入者はCDジャケットに、初回限定盤購入者はCDジャケットもしくは私物にサインを貰うことができる。詳細はJohnnyオフィシャルHPかキングレコードHPをチェックしてほしい。

■ソロアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』 初回限定盤 通常盤 2026年1月28日（水）リリース ・初回限定盤（2CD+DVD）

￥7,800（税込）KICS 94239

三方背ケース仕様 ／ 別冊32Pフォトブック同梱 ・通常盤（CD ONLY）

￥2,800（税込）KICS 4239 ▼収録内容

DISC 01｜オリジナルアルバム [初回限定盤と通常盤共通内容]

01 Highway Dancer

02 ジェームス・ディーンのように 2026

03 Pure Mind

04 二十才の頃

05 男の勲章 2026

06 青春 Memories

07 Frustration

08 湘南ノスタルジー [01-07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎

[08] 作詞：翔 ／ 作曲：TAKU ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎 DISC 02｜ベストアルバム [初回限定盤のみ]

01 ジェームス・ディーンのように

02 $百萬BABY

03 土曜の夜はHighway Danceで

04 みにくいアヒルの子

05 誘惑カーチェイス

06 いろあせて蜃気楼

07 鏡の中の自分

08 Let’s do!

09 恋のOne Scene

10 太陽のツイスト / Johnny＆みゆき

11 88の星座

12 真夜中のレーサー

13 セクシー・ルウ

14 ジュリエットの幻影

15 リボンをほどいて

16 KISS ME DARLIN’

※「$百萬BABY」の「$」は縦線二本） [01] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：T.C.R.横浜銀蝿R.S.

[02,10] 作詞：松本 隆 ／ 作曲・編曲：Johnny

[03,04,08,09] 作詞・作曲・編曲：Johnny

[05,12,14,15,16] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫

[06,07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫

[11] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：戸塚 修

[13] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：入江 純 DISC 03｜DVD [初回限定盤のみ]

01 Pure Mind (Music Video)

02 二十才の頃 (Music Video)

03 Johnny ロングインタビュー

■＜Johnny「ヨコハマ・グラフィティ」発売記念イベント＞ 日時：2026年1月28日（水）19：00（集合時間18：45）

場所：タワーレコード新宿店9Fイベントスペース

内容：サイン会

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16629/ 日時：2026年1月31日（土）13：00（集合時間12：40）

場所：横浜ワールドポーターズ1Fハワイアンタウン（スタジオカプア）

内容：ミニライブ＆サイン会

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16630/