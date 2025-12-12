１２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本漢字能力検定協会（京都市）がこの日、２０２５年の世相を１字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まったと発表したことを速報した。

この日の番組では、清水寺・森清範貫主による揮毫（きごう）で発表した瞬間を速報。２位は「米」、３位は「高」、４位は「脈」、５位は「万」、６位は「変」、７位は「博」、８位は「女」、９位は「新」、１０位は「初」と発表された。

コメンテーターとして出演したタレント・ナジャ・グランディーバはただ１人、「熊」と予想し、的中。司会の石井亮次アナウンサーが「ナジャ・グランディーバさん、当たりました」と言うと「やったぜー！」とシャウト。

一拍置くと「意外でした、あたし。当てたものの…。あたし、『熊』と書いたものの自信は本当になくて、多分、『高』かなと思ってたんですね」とポツリ。「『やったぜー！』って言っちゃいましたけど、大変な問題ですからね。やっぱり、熊の映像って結構、衝撃的なものもありましたし、皆さん、印象に残っていたのかなって気もしますね」と１位の理由を分析していた。