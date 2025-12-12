G大阪の名和田我空がACL2でゴール

ガンバ大阪は12月11日に行われたAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）のグループF最終節のラチャブリFC戦に2-0で勝利し、今シーズン限りで退任するダニエル・ポヤトス監督のラストマッチを白星で飾った。

この試合でMF名和田我空は先制ゴールを挙げ、ACL2試合連発を記録している。

ホームにラチャブリを迎えたG大阪は、前半からチャンスを作り出していたが、なかなかゴールを割れずにいた。ピンチの際には元日本代表GK東口順昭の好セーブもあり、前半を0-0で折り返したなかで、後半8分に先制ゴールが決まる。

波状攻撃を仕掛けたG大阪は、MF美藤倫の縦パスを受けたFW食野良太郎から右サイドを駆け上がるDF半田陸にパスが通る。深くえぐった半田がクロスを上げると、ファーポスト際で名和田がヘディングで合わせ、先制ゴールを挙げた。

今年、神村学園高からG大阪入りしていた名和田は、高卒ルーキーながら開幕戦でスタメンに抜擢されたが、その後はリーグ戦出場3試合にとどまっていた。それでもルーキーイヤーの終盤、11月27日のACL2第5節の東方足球隊戦（5-0）ではプロ初ゴールを記録し、この試合のゴールでACL2での連続ゴールを達成した。自身をJのピッチに初めて立たせたポヤトス監督へ、恩返しとなるゴールを決めた。

その後、FW山下諒也が追加点を挙げてG大阪は2-0で快勝。「DAZN」は公式Xに「ガンバの未来、そして日本の未来」と綴り、ゴールシーンとポヤトス監督と名和田がハイタッチして抱擁するシーンも動画に収めると、ファンからは「心配なのは活躍すれば、海外に行ってしまうという悲しさ。 活躍してほしいけどいて欲しい」「本当に頼もしい成長を見せています」「チームの絆と信頼を感じました」「若き才能が大舞台で輝きを放ち、来季へ向けたチーム全体の高まりが確かな勢いとして伝わってくる」「上田綺世っぽい」「これは熱い」「2026年のJリーグが楽しみですね」「またまた2026年のJリーグが楽しみですね」「来シーズンはもっとやると思う」「頭とは！」といった反応が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）