¡¡À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¤È£´£¶Æ»ÉÜ¸©¤Î¡ÖÀÇ¼ý³Êº¹¡×¤ÎÀ§Àµ¡ÊÊÐºßÀ§Àµ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Ï£±£²Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¡×¤ÎÀèÆþ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯µÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔ¹çÍý¤Ê¸«Ä¾¤·¡¢²þ°¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡È¿ÏÀ¤Ï²ñ¸«ËÁÆ¬¤À¤±¤Ç£·Ê¬´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¿Í¤ä´ë¶È¤¬Åìµþ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¹ñ¤Î¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¿Í¸ý°ÜÆ°Êó¹ð¡×¡Ê£²£°£²£´Ç¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¤â³ÆÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¤¬Î®Æþ¡¦½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ§Àµ¡×¤ÎÉ¸Åª¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ëÃÏÊýË¡¿Í£²ÀÇ¡ÊË¡¿Í»ö¶ÈÀÇ¡¢Ë¡¿Í½»Ì±ÀÇ¡Ë¤ÎÀÇ¼ý¤Î¿¤ÓÎ¨¡Ê£²£³¡Á£²£´Ç¯ÅÙ·è»»¡Ë¤â¡¢£´£¶Æ»ÉÜ¸©Ê¿¶Ñ¤Î£±£²¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÔ¤Ï£·¡ó¤ÇÁ´¹ñ£³£´°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ¤À¤±¿Í¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤À¤±ÀÇ¼ý¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê¹ñÂ¦¤¬¡ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¿ô»ú¤À¤±»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¸½¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤ò¼º¤ï¤»¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÀ§Àµ¡×ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤ÎÇÛÊ¬¤¬¸º¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤¬ÃÏÊý¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¡£¡ÖÅìµþ¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥Ñ¥¤¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡ÊÃÏÊý¤Ë¡Ë¤Ð¤é¤Þ¤¯¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ØÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡£¡Ê¹ñ¤Ï¡ËÀ©ÅÙ¤ÎÃ¾¤Ó¤ÎÌ·Àè¤òÅìµþ¤Ë»Å¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸òÉÕÀÇÀ©ÅÙ¤ò´Þ¤á¡¢ÃÏÊýÀÇºâÀ¯Á´ÂÎ¤ò½¼¼Â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£