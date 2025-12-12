SUPER EIGHTの横山裕（44）が、番組収録中に全治2カ月のケガを負ったことがわかりました。

フジテレビ系のバラエティー番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」は12日、公式サイトで「11日午後、当該番組のロケにおいて、SUPER EIGHTの横山裕さんが、『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治2カ月の怪我をされました。横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。また、関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます。今回の件は、横山さんが回転台の上に乗るゲームの収録中に起きたものです。横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります」とコメントしています。

横山の怪我についてネット上では、「ヨコさん頑張ろうとしちゃいそうだから、休むときは休んで欲しいねぇ」「最近のドッキリは度が過ぎてるよ！」「タレントに無理、無茶させ過ぎなんだって」などの声が寄せられています。

横山は、2026年1月から放送開始予定のテレビ東京系ドラマ『元・科捜研の主婦』で、父親役に初挑戦することが発表されています。（『ABEMA NEWS』より）