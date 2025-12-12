¸¤¤¬¿Í¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ØÀäÂÐNG¤Ê¹ÔÆ°¡Ù6Áª¡¡°Õ³°¤È¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¿¥Öー¹Ô°Ù¤ä¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤Þ¤Ç
¸¤¤¬¿Í¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÀäÂÐNG¤Ê¹ÔÆ°¡×6Áª
1.´¶¾ðÅª¤ÊÂçÀ¼¤Ç¼¸¤ë¡¦ÅÜÌÄ¤ë
¸¤¤¬²¿¤«¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸¤¤Ë¶¯¤¤¶²ÉÝ¿´¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ï¡¢¤Ê¤¼¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤À¡Ö»ô¤¤¼ç¤ÏÆÍÁ³ÅÜÌÄ¤ê½Ð¤¹ÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¶á¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ÏÂç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤Ä¤±¤ÏÎäÀÅ¤Ë¹Ô¤¤¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤ÇÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¶µ¤¨¡¢Ë«¤á¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
2.Ã¡¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÎÈ³
¸¤¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÎÈ³¤Ï¡¢¸¤¤ËÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤¶²ÉÝ¿´¤ÈÉÔ¿®´¶¤ò·èÄêÅª¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤¹ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÈ³¤ò¼õ¤±¤¿¸¤¤Ï¡¢¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë¶±¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶²ÉÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤Ë¹ÔÆ°¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï³Ø½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°à½Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤Îå«¤ò½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÎÈ³¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥¿¥Öー¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¾ð¤ÈÇ¦ÂÑ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
3.ÍýÍ³¤Î¤Ê¤¤Ìµ»ë¤äÊÄ¤¸¹þ¤á
¸¤¤¬¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿»þ¤ä¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÍýÍ³¤â¤Ê¤¯Ä¹»þ´ÖÌµ»ë¤·¤¿¤ê¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸¤¤ËÂç¤¤Ê¸ÉÆÈ´¶¤ÈÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢·²¤ì¤ÎÃç´Ö¡Ê»ô¤¤¼ç¡Ë¤«¤éÂ¸ºß¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄü¤á¤Æ¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢¸¤¤¬°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¡¢È³¤È¤·¤ÆÌµ»ë¤ä³ÖÎ¥¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.ÌµÍý¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×
¸¤¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ä¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤Î°ìÊýÅª¤ÊÅÔ¹ç¤ÇÌµÍý¤ä¤êÊú¤¤·¤á¤¿¤ê¡¢¿¨¤êÂ³¤±¤¿¤ê¤¹¤ë²á¾ê¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¸¤¤ÎµÙÂ©¤òË¸¤²¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ë¤â¡Öº£¤Ï¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤ä·Ù²ü¿´¤òÊú¤¡¢Æ¨¤²¤¿¤ê±£¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¸¤¤¬¼«Ê¬¤«¤éµá¤á¤Æ¤¤¿»þ¤ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
5.°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤¤·¤Ä¤±
¤·¤Ä¤±¤ä¥ëー¥ë¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤Îµ¤Ê¬¤äÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ÈÂ²´Ö¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢¸¤¤òº®Íð¤µ¤»¡¢¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÆü¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¾è¤ë¤Î¤òµö¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ï¼¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤Î»Ø¼¨¤ò¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¡¢Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò³Ø¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¥ëー¥ë¤ò·è¤á¡¢¾ï¤Ë°ì´Ó¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6.ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤ËÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤
¸¤¤¬ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÈñÍÑ¤ä¼ê´Ö¤òÍýÍ³¤ËÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤º¡¢¶ìÄË¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎºÇÂç¤ÎÀÕÇ¤Êü´þ¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¤½¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿×Â®¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀäÂÐÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¶ìÄË¤ò¸«²á¤´¤µ¤ì¤¿¸¤¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤òÍê¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õ³°¤È¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¸¤¤Ø¤Î¡Ö¥¿¥Öー¹Ô°Ù¡×¤È¤Ï
Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤¬ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¸¤¤ÎÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¸¤¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¸¤Æ±»Î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï°Ò³Å¤äÅ¨°Õ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤é¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¤¤¬²¿¤«¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¥À¥á¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤âNG¤Ç¤¹¡£¸¤¤ÏÍ·¤Ó¤À¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤«¡¢¶²ÉÝ¤ÇÆ¨¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¤¤Î°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ìー¥È¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ëµö²Ä¤Ê¤¯¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Î¿¯³²¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù²ü¿´¤ò¹â¤á¤ë¥¿¥Öー¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤ÀÜ¤·Êý
°¦¸¤¤Ë¿´¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°¦¾ð¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¸¤¤¬¼¨¤¹ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²ー¥¸¡Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Öº£¡¢²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÍý²ò¤·¡¢¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤Ä¤±¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò¼¸¤ë¤è¤ê¤â¡¢Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¥ªー¥Ðー¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉï¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸¤¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿»þ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸¤¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²º¤ä¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢°ì´Ó¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤ò¡ÖÍê¤ì¤ë¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¥êー¥Àー¡×¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢ÂÎÈ³¤ä´¶¾ðÅª¤Ê¼¸¤êÊý¤Ë¤è¤ë¶²ÉÝ¤È¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢ÂÎÈ³¤äÌµ»ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÇË²õÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤ï¤º¡¢¾ï¤Ë²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤È¤Îå«¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤Ç¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¡¢°¦¾ð¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÀµ¤·¤¤ÀÜ¤·Êý¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÀ¸³¶¤«¤±¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§¸åÆ£¥Þ¥Á»Ò)