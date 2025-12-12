毎年、年の瀬に発表される今年の漢字。2025年の漢字に選ばれたのは「熊」でした。全国各地でクマの出没が相次ぎ、県内でもクマによる被害が出ました。まちの人たちの反応、そしてそれぞれの「ことしの漢字」も聞いてきました。



京都にある清水寺。巨大な和紙に大きな筆で書かれた文字は…「熊」です。全国から19万近くの応募がある中、約2万3000票を獲得し、今年の漢字は「熊」に選ばれました。





全国各地でクマの出没が相次ぎ、その被害数は過去最多となりました。県内でも今シーズン、クマに襲われた人は17人にのぼっています。今年の漢字が「熊」だったことについて…〈まちの人〉「すごい出ましたもんね。温泉入るのにクマが出なさそうな露天風呂にしました」五泉市に住んでいるというこちらの女性は…〈五泉市に住む人〉「住んでいる近く公園とかに1日2回とかでるんですよ。自動ドアが自動じゃなくなったんです。クマが入ってくるから全部手動です」（西辻アナウンサー）「2025年も残りわずか。まちのみなさんはことしの漢字に何を選ぶのでしょうか」〈来年から就職〉【動】「自分自身進路が就職が決まったっていう人生の動きというのとあちこち旅行行って 楽しかったなっていうそっちの動きとかけて「動」にさせてもらいました」〈ことし転職〉【転】「ことしは転職しまして、とてもエキサイティング。色々変化もあって転職の転、色々転がりだした転ということで「転」にしました」またこんな漢字も…〈五泉市に住む人〉【高】「やはり物価高ですよね。なんでも高くなって、備蓄米を買うためにスーパーに2時間とか並んで買った。整理券もらって米を買うという体験を初めてしました」熊や物価高にも悩まされた1年。みなさんそれぞれの思いを抱えながら過ごした1年だったようです。