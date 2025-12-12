¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¡õÈþ¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ªÉð½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤â¸ì¤ë
12·î17Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØFRaU SDGs MOOK ¿¹¤È³¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¤â¤Á¤Î¤¤¤¤Êë¤é¤·¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ç¡¢¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»°Ìò¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«
É½»æ¤ò¾þ¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡¢Á´8¥Ú¡¼¥¸¤Î¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£Éð½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¼«Á³¤ò·É¤¤¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢»þÂå·à¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤äÅÁÅýÅª¤Ê½êºî¡¢·Ý½ÑÊ¸²½¤«¤éÀÎ¤Î½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËèÄ«Äí¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÃå¤«¤é¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍÎÉþ¤Þ¤Ç¥¥Ã¥Á¥êÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï½Ö»þ¤Ë¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¡¢°ìÈ¯¤Ç¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë²¬ÅÄ¤Î»Ñ¤¬¡£
´ãº¹¤·¤Î¶¯¤µ¡¢½êºî¤ä»ÑÀª¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉð½Ñ¡¦³ÊÆ®µ»¤ÎÃ£¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿²¬ÅÄ¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉð½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢¿´µ»ÂÎ¡¢¼«Á³¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡Ä¡Ä³Ø¤Ö¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¸¬µõ¤Ê²¬ÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ØFRaU¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£