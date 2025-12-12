¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡¢±©ÅÄ¡¦Ê¡²¬¡ÁÆÁÅç±ýÉü¤È½ÉÇñ¤Ç1¿Í5,000±ß½õÀ®¡¡12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î27Æü½ÐÈ¯¤Þ¤Ç
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹Ò¶õ·ô¤È½ÉÇñ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿JAL¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢ÆÁÅç¹Ô¤Î¹¹Ô¤Î½õÀ®¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÖÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹ÁÍøÍÑÂ¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î½õÀ®¶â¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÅìµþ/±©ÅÄ¡¦Ê¡²¬¡ÁÆÁÅç¤Î±ýÉüÍøÍÑ¤Ç¡¢ÆÁÅç¸©Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë1Çñ°Ê¾å½ÉÇñ¤¹¤ëÎ¹¹Ô¡£1¿Í5,000±ß¤òÎ¹¹ÔÂå¶â¤«¤é½õÀ®¤¹¤ë¡£1²ó¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇºÇÂç3¤Ä¤Þ¤Ç³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î27Æü¡ÊÍâÆüµ¢Ãå¡Ë¤Þ¤Ç¡£ÀßÄê½ü³°Æü¤Ï12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯1·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î½ÐÈ¯Ê¬¡£Å¬ÍÑ¤ÏÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸·ÐÍ³¤ÎÍ½Ìó¤Ë¸Â¤ë¡£¹Ò¶õ·ô¤Î¤ß¤ÏÉÔ²Ä¤Ç±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤È½ÉÇñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×¡£¾è¤ê·Ñ¤®ÍøÍÑ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
½õÀ®¤ÏÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ÍÄ»ù¤ÏÂÐ¾Ý³°¡¢Í½Ìó´°Î»¸å¤ÎÅ¬ÍÑ¤äÂ¾³ä°ú¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¡¢Í½ÌóÀ®Î©¸å¤Î¼è¾ÃÎÁ¤Ï½õÀ®Á°¤ÎÎ¹¹ÔÂå¶â¤ò´ð½à¤È¤¹¤ë¡£