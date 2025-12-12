兵庫県・斎藤知事めぐる「給与３０％カット→３か月間５０％カット」条例案　１２月議会でも採決されず「みたび」継続審議に…　元県民局長の私的情報が漏洩した問題

３度目の正直、とはならず。兵庫県・斎藤元彦知事の「給与カット条例案」は、みたび採決見送りとなりました。



兵庫県の斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを告発した元県民局長の私的な情報を、県の元総務部長が漏えいした問題をめぐり、斎藤知事が提出した“自らの給与をさらにカットする”条例案。兵庫県議会の９月議会でも採決されず、再び「継続審議」となりました。



兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラなどを告発した元西播磨県民局長の私的な情報が、外部に漏洩された問題をめぐっては、県の第三者委員会が今年５月に最終調査報告書を公表。





第三者委は、元総務部長の井ノ本知明氏が県議会議員３人に情報を漏らしたと認定したうえで「斎藤知事および片山安孝元副知事の指示のもと、県議らへの『根回し』の趣旨で漏洩を行った可能性が高いと判断せざるをえない」と指摘しました。斎藤知事自身は漏洩の指示を否定していますが、「保有文書を適正に管理すべき立場にある組織の長としての責任を重く受け止める」として、すでに３割カットされている自らの給与について、３か月間は「５割カット」とする条例案を県議会の６月議会と９月議会に提出。しかし、県議会は「問題の全容が解明されていない」などとして、採決を見送っていました。１２月議会に提出された修正案では「情報が適切に管理されなかったことに対する責任を明確にする」と、漏洩についての知事の管理責任を明記。これで県議会側も同意と思われましたが…修正案について、知事が「内容は変わっていない」と繰り返し発言したのです。これには多くの県議が反発。自民党・谷口俊介幹事長（今月９日）「今までの条例とは変化を加えながらやってきたつもりでありましたけれども、知事にその思いが届いていない」迎えた１２日の本会議、議員からは厳しい発言が相次ぎました。自民党・奥谷謙一議員「事案の核心があいまいなまま、議会に判断を迫る現在の状況は受け入れがたいと言わざるをえません」共産党・久保田健司議員「（条例案は）知事の情報漏洩指示を管理責任に矮小化し幕引きをはかろうとするもので、賛同できません」そして…議長「起立多数であります。本件は、閉会中の継続審査に付することに決しました」知事が提出した条例案は三度、採決が見送られる結果となりました。斎藤元彦知事「最終的には議会側のご判断ということで。引き続き説明をさせていただいて、適切に審議をしていただきたいというふうに考えています」