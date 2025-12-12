台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁をめぐり、内閣官房が事前に準備していた答弁資料の内容が明らかになりました。資料では、台湾有事については「答えを差し控える」としていて、高市首相の答弁と異なる内容となっています。

この資料は、立憲民主党の辻元議員の質問主意書に答える形で、政府が明らかにしたものです。

高市首相は先月の予算委員会で、台湾有事について、アメリカ軍が中国から攻撃される例を挙げた上で、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると答弁しました。

ただ、公開された資料では、台湾有事については「答えを差し控える」などと具体的な事態の想定は書かれていませんでした。

立憲民主党 辻元参院議員

「高市首相の持論を展開されたものであり、持論展開された結果、対中関係が緊張し、さらに軍事的緊張、経済的損失のエスカレートに発展している」

辻元議員は、「首相自身の責任は重いのでは」と批判しました。

一方、木原官房長官は、存立危機事態の認定については「政府が総合判断するもので、政府の立場は一貫している」と強調しました。