元乃木坂46・1期生の伊藤寧々、30歳の誕生日に結婚報告 夫婦2ショットも公開「力を合わせて精進してまいります」
元乃木坂46・1期生の伊藤寧々が、自身のインスタグラムで結婚を報告した。
【写真あり】夫婦2ショットも ウエディングドレス姿の伊藤寧々
伊藤は「2025年12月12日に30歳の誕生日を迎えました。そしてこのたび、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。」と、ウエディング姿の写真とともに報告した。
後ろ姿の夫婦2ショットも公開。「お相手は、真面目で常に向上心があり、そのエネルギーで周囲を巻き込みながら共に前進していく力のある方です。現状に満足せず、ひたむきに人生を切り拓いていく姿がとても頼もしくこの人と一緒に歩き、未来を見てみたいと思える存在でした。何十年先も笑っていられるように、夫婦として力を合わせて精進してまいります」と伝えた。
最後に「また、30歳の誕生日にあたりすでにたくさんのあたたかいメッセージやコメントをいただき本当にありがとうございます いつも応援してくださる皆さまに、改めて心より御礼申し上げます。これからも温かく見守っていただけましたら幸いです。伊藤寧々」と締めくくった。
