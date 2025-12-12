ÊÒ»³¤µ¤Ä¤Âç¿Ã¤Î800¿ÍÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÏOK¡©¥À¥á¡© ¹â»ÔÁíÍý¡Ö»ä¼«¿È¤â¶â³Û¡¢¿Í¿ô¡¢Âç¿Ãµ¬ÈÏ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤ºº¤¤Ã¤¿¡×¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤¤«
¡¡12Æü¤Î»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤¬12·î1Æü¤Ë³«¤¤¤¿Ìó800¿Í»²²Ã¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢Âç¿Ãµ¬ÈÏ¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¿Ãµ¬ÈÏ¤Ç¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤Îµ¿ÏÇ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Î³«ºÅ¤Ï¼«½Í¤¹¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿Í¿ô¤ä¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¬Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¡Ö»ä¼«¿È¤âº¤¤Ã¤¿¡×È¯¸À¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¼Æ¿µ°ìµÄ°÷¤Ï¡ÖÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¿Ãµ¬ÈÏ¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¡¢ºâÌ³Âç¿ÃºßÇ¤Ãæ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï³«ºÅ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¡Ö»ä¤Ï³ÕÎ½¡¢º£ÅÙ¤¬½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¬ÈÏ¤âÆÉ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢¿Í¿ô¤Ï1000¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤·¼ò¿©¤âÁ´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ß¤º¤«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Çµ¿ÏÇ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Âç¿Ãµ¬ÈÏ¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÇ¯¤Ë1²ó¤·¤«¤³¤ì¤ÏÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È1Ç¯¤ÏÆ±¤¸µ¬ÌÏ¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¼ÆµÄ°÷¤Ï¡Ö1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¡ÖÊÒ»³Âç¿Ã¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÏÂç¿Ãµ¬ÈÏ¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«Æâ³Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§¼±¤ò¤ª¼¨¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÂç¿ÃÅùµ¬ÈÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¿¦¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¶Î÷¤µ¤òÊÝ»ý¤·¡¢À¯¼£¤È¹ÔÀ¯¤Î¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¤ß¤º¤«¤éÎ§¤¹¤Ù¤µ¬ÈÏ¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Îµ¿ÏÇ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤ËÅö¤¿¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¿ÃÅùµ¬ÈÏ¤Î¼ñ»Ý¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³Æ¹ñÌ³Âç¿ÃÅù¤¬Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÆµÄ°÷¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï1²ó¤Î³«ºÅ¤Ç1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¡ÈÆÃÄê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ÈË¡Î§¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂç¿Ãµ¬ÈÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¿Ã¤ß¤º¤«¤é¤¬Î§¤¹¤Ù¤µ¬ÈÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¬ÈÏ¤Î¼ñ»Ý¤òÆ§¤Þ¤¨Ë¡Îá¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤´ð½à¤Ç¤ß¤º¤«¤é¤òÎ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¤È¡£¤ß¤º¤«¤é¤òÎ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÏÂç¿Ã¤Î»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÁíÍý¤ÎÇ§¼±¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â³ÕÎ½¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¶â³Û¤Ê¤Î¤«¿Í¿ô¤Ê¤Î¤«¡¢Âç¿Ãµ¬ÈÏ¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë³ÕÎ½¤ä¤Ã¤Æ¤¿´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤´Ö¤Ï¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î´ë²è¤â¤Ç¤¤º¡¢2Ç¯3Ç¯¤È³«¤«¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤À¤ó¤À¤óÈë½ñ¤¿¤Á¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¸Ä¿Í¤ÎÊý¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ½¸¤á¤è¤¦¤«¤È¤Ê¤ë¡×¤È·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤ÀÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏË¡Åª¤Ë¤â¹çË¡¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç¿Ã¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤·¹ñÌ±¤Îµ¿Ç°¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¿®Íê¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤Ç³«¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÈÆÃÄê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡¢¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö´±Ë¼Ä¹´±¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£·ëÏÀ¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Âç¿Ãµ¬ÈÏ¤ò¸«Ä¾¤¹²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
蓮舫議員は「高市内閣ではぜひ厳しく大臣規範を遵守していくんだと背筋を伸ばすということをぜひ進めていただきたいというふうに思います」と述べて次の質問に移った。