¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¤¬£±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥ê¥ê¡¼¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡ÖÂç¤¤¤À¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤À¼¤Ê¤é¸À¤¨¤ë½÷»Ò²ñ¡×¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬Æ±´ë²è¤Ë½éÅÐ¾ì¡£½ÅÀ¹¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥Ü¥Ä¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ÈÉÔËþ´é¡£¡ÖÈ¾Ê¬°Ê¾å¡¢¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°Õ³°¤È¸·¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ£±¸Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿½ÅÀ¹¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¡¢£²£°Ç¯´Ö¡¢µëÎÁÀ©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¤³¤È¤ò²¿¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Î¥®¥ã¥é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾®À¼¡£À¹»³¤«¤é¡ÖÃÎ¤ë¤«¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡½ÅÀ¹¤¬¡ÖÂçÂÎ¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª£±£°Ëü±ß¤è¤ê¾å¤«²¼¤«¤À¤±¡ª¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï¡ÖÁ´Á³¡¢²¼¤Ç¤¹¡£Á´Á³¡¢²¼¡×¤È¾Ð´é¡£À¹»³¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬¾¡¼ê¤Ë¸À¤¦¤Ê¡ª½éÅÐ¾ì¤¬¾¡¼ê¤Ë¸À¤¦¤Ê¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£