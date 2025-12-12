ºØÆ£ÌÀÆüÅÍÏ»ÃÊ¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤ØÁ°¿Ê¡ª°ËÆ£¾¢Æó´§ÇË¤ê2´üÏ¢Â³¤ÎÄ©·èÆóÈÖ¾¡Éé¿Ê½Ð¡¿¾´ý¡¦´ý²¦ÀïÄ©·èT
¡¡¾´ý¤Î´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕÄ©Àï¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï·è¾¡Àï¤¬12·î12Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºØÆ£ÌÀÆüÅÍÏ»ÃÊ¡Ê27¡Ë¤¬°ËÆ£¾¢Æó´§¡Ê±Ã²¦¡¦²¦ºÂ¡¢23¡Ë¤Ë123¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºØÆ£Ï»ÃÊ¤¬¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢ºØÆ£Ï»ÃÊ¤ÏÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤òÀ©¤·¤Æ2´üÏ¢Â³¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÆóÈÖ¾¡Éé¤Ø¿Ê½Ð¡£ºØÆ£Ï»ÃÊ¤Ï¡¢Á°´üÄ©Àï¼Ô¤Ç¾¡¼ÔÁÈ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÇÆ¼Ô¤ÎÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤Ë2Ï¢¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤ë¡£Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ï2´üÏ¢Â³¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É¤Ë·èÄê¡£Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ABEMA¤Ç¥Æ¥¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÀÞÅÄæÆ¸ã¸ÞÃÊ¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌðÁÒVSÃæ½»¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¹¶¤á¤ÎÂÖÀª¤òÃÛ¤¤¤¿°ËÆ£Æó´§¤¬»Ø¤»¤ëÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºØÆ£Ï»ÃÊ¤¬¤¦¤Þ¤¯Ç´¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï´Ë¤ß¤Ê¤¯¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿°ì¶É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºØÆ£Ï»ÃÊ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾·à¤òÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÏÊÑÂ§ÆóÈÖ¾¡Éé¤Ç¼Â»Ü¡£Ä©Àï¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾¡¼ÔÁÈÍ¥¾¡¼Ô¤¬1¾¡¡¢ÇÔ¼ÔÀï¾¡¼Ô¤Ï2¾¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë