「急ブレーキも間に合わず…」明け方に響くクラクションと衝突音！コンビニに右折で入ろうとした所に直進車　愛知

愛知・豊田市で、青い車の横を通過路上に散らばる無数の破片が目撃されました。

映像では、コンビニの駐車場に止められた青い車の後方部分が外れ、大きく破損している様子がわかります。

一体、何が起きたのでしょうか。

近くに設置された防犯カメラが、事故の一部始終を記録していました。

12月1日午前6時ごろ、1台の青い車がコンビニの駐車場へと入ろうと右折を始めた次の瞬間、辺りに衝突音が響きました。

直進してきた白い車と、右折した青い車が勢いよくぶつかったのです。

目撃した人は「クラクションと大きな衝突音がして、妻は寝ていたのですが、その音で起きました」と話します。

衝突直後に停止した白い車。

映像からは、青い車が右折を始めた際に、白い車がスピードをゆるめているように見えますが、ブレーキが間に合わず衝突。

当時の状況について、目撃者は「まだ明け方で暗かったため、青い車が白い車のスピードを見誤り曲がってしまったのだと思います」と話しました。

防犯カメラには、事故後、男性とみられる運転手2人が話し合う様子も記録されていました。

目撃者によりますと、救急車が来ることもなく、けが人がいないように見えたということです。